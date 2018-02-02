蔡英文：政府會努力 讓台灣成為全球最佳投資地點

2018-02-02 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統今天接見國際半導體產業協會全球總裁暨執行長阿吉特．馬諾哈（左）。圖／總統府提供 分享 facebook

蔡英文總統今天上午接見國際半導體產業協會全球總裁暨執行長阿吉特‧馬諾哈（Ajit Manocha）。她強調，現在台灣是公認全世界最有活力的市場之一，政府會繼續努力，讓台灣成為全球最佳的投資地點。

總統致詞時表示，去年9月與馬諾哈總裁在總統府見面時，他曾提到Free trade、talent、tax及technology investment等4T對於半導體產業的影響，令她留下深刻印象；過去一段時間，台灣政府確實就是朝著提升4T的方向在努力，並且達成了一些成果，例如去年底政府通過了「外國專業人才延攬及僱用法」，讓外國人才可以在台灣享有更好的生活和工作環境。

總統也提到，上次與國際半導體產業協會代表見面時，許多半導體企業先進也都提到「未分配盈餘」課稅的問題，在政府最近完成的稅改方案中，就把這個部分的稅率從10%降到5%，鼓勵企業把盈餘用於創新投資；此外，政府也持續強化產業發展所需的基礎建設，並積極擴展對外貿易關係。

總統指出，現在，台灣是公認全世界最有活力的市場之一，前幾周，「日本經濟新聞」公布的調查就特別指出，台灣PMI指數達到多年來的新高，超越日本、韓國及新加坡等國家；台積電、日月光、華邦電子、ASML及美光等重要的半導體企業，也都相繼加碼投資台灣。她相信，這些重要的投資會讓台灣國內的景氣及國際競爭力延續下去。

總統強調，政府會繼續努力，讓台灣成為全球最佳的投資地點，希望未來可以有更多國際半導體業者，來台灣成立研發中心或生產基地，對於法人機構，我們也十分歡迎，特別是上次會面時，馬諾哈總裁提到希望在台灣成立智庫；如果有任何需要，台灣政府會全力提供協助，「期待很快可以聽到好消息」。

總統府表示，訪賓一行，尚包括國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸及國際半導體產業協會公共政策倡議副總裁強納森‧戴維斯（Jonathan Davis），由總統府國策顧問何美玥及經濟部次長龔明鑫陪同晉見總統，總統府秘書長吳釗燮也在座。