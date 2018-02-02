黨產會指民服社與國民黨有關 藍：調查謬誤多未查證

2018-02-02 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



黨產會今針對民眾服務總社是否為國民黨附隨組織召開聽證會，黨產會報告指出，民眾服務社的組織、人事、業務、財務及設址，都與國民黨有關。民服社今未派代表參與，以利害關係人出席的國民黨考紀會主委魏平政說，民服社過去由國民黨輔導成立，但非由國民黨成立，他批評黨產會調查報告謬誤多，僅引用報刊文章，並未進一步查證。

黨產會調查報告指出，目前全國共383個民眾服務社，設址國民黨或黨營事業名下建物者，合計252處；國民黨全國共135處黨部，其中125處與各地民眾服務社同址，比率超過9成2國民黨曾就民服社訂定法規、辦法。

黨產會報告顯示，民服社含總社與分社都曾參與國民黨輔選事務；國民黨過去也多次對民服社進行指示；民服社的社員與理監事多為國民黨員。

魏平政在聽證會上先提出程序問題指出，民眾服務社理事長廖了以的任期，104年10月屆滿後，至今尚未辦理改選，且聽證會不斷在調查報告中提及民服社全台個分社，但今天卻未邀請各地分社，未來聽證會的作成的決議效力有，會被質疑。

魏平政質疑，調查報告據一定要有客觀根據，但黨產會調查報告很多都引用不夠客觀的月刊文章，卻沒有進一步查證。國民黨在台灣執政很長一段時間，剛來台時，台灣百廢待舉，為了重建秩序，輔導成立許多民間團體，但不代表這些團體就是國民黨的附隨組織。

黨產會副主委施錦芳說，民眾服務社105年6月仍召開理監事會議，通過國民黨前秘書長莫天虎等人入會，顯示總社仍有在運作。黨產會委員鄭雅方說，民服社理事長為何沒改選不得而知，但邀民服社後，對方一位蔡姓理事聲稱可代表到現場參與，但今天仍沒看到。