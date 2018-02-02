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獨／日本核災區食品解禁 傳最快過年或311周年

2018-02-02 11:53聯合報 記者徐偉真╱即時報導

台灣是否解禁日本福島5縣市核災區食品備受關注，據指出，在日本政府強大壓力下，再加上我國政府極力爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，最快農曆過年時，就會開放核災地區食品。

衛福部長陳時中日前表示，日本三一一地震至今已近七年，對日本食品管制政策有必要檢討，遭質疑是針對開放核災區食品「露口風」。衛福部內部人員今天透露，部長那天的發言是說溜嘴，但相關討論都在「極高層」討論，目前開放「沒有時間表」。

陳時中日前表示，貿易應依據國際規定，在人民健康基本要求上執行規畫，只要判定是「核災輻射食品」，就絕對不會進到台灣，透露日核區食品解禁輸台的可能性。次長何啟功也說，為了讓食品輸台，日本不斷向我國施壓，日前已建議行政院以「食品受輻射汙染風險」來取代現行的「地域式」管制依據。

知情人士指出，日本政府在爭取食品輸台上，不斷向我國政府施加壓力，再加上參與CPTPP的11國，3月初將在智利正式簽字，蔡政府亟欲爭取加入，在兩個條件考量之下，最快可能在農曆年期間宣布開放，考量的點是農曆過年期間大家忙過節，較少人注意時事，且過節期間恐有內閣改組消息，分散開放食品輸台議題注意力。

衛福部內部人士表示，對於是否開放，目前沒有規劃時程，也沒有確定時間，內部也沒有相關討論，但坦言食品輸台議題的討論已是「政治、外交」議題，是政府極高層的人討論並拍板，相關單位雖未討論，但已做好心理準備，評估若真的要開放，也可能隨時突襲式開放，「任何時間點都是可能的」。

日本福島等5縣市食品是否開放備受矚目。 圖／聯合報系資料照
日本福島等5縣市食品是否開放備受矚目。 圖／聯合報系資料照
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