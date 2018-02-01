高市立委少一席 黃昭順：民進黨送給高雄的大禮

2018-02-01 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



中選1日討論立委選區重劃案，決議建議採第7屆立委計算方式，高雄市和屏東縣各減少1席，高雄市立委不管藍綠都反對，民進黨籍立委陳其邁強調立委名額分配方式應以法律明定；也是民進黨籍立委趙天麟將在立院審議時反對此案，將力爭下一屆立委保持現況；國民黨籍立委黃昭順反批這是民進黨在高雄市主政近20年送給高雄的大禮。

陳其邁表示，上個會期已經提出將選區重劃計算公式入法的修正草案，採第4屆計算方式，也就是漢彌頓法，無論是以比例代表性偏差檢定還是以Loosemore-Hanby係數去檢測，第4屆的值都較第7屆小，且第7屆採用兩個基數，等於在計算台灣每席區域立委應代表的人口數時，有兩個不同標準，和憲法增修條文第4條「依各直轄市、縣市人口比例分配的」的精神有所扞格。

他認為，立委名額分配方式攸關人民選舉權是否平等，也關係立法院如何組成，應以法律明定。中選會的首要任務應是提出修法建議，再依法提出選舉區變更案。

趙天麟說，這是中選會的建議權，他覺得很遺憾，他會在立法院反對此案，也希望更多立委反對，讓中選會的案無法在立法院做出決議並進入院際協商，下屆高雄市選出立委席數要維持現狀，盼都做過民選首長的行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全能夠體認高雄和屏東少掉1席立委對這兩個縣市如何的不公平，如少一席會影響這兩縣市未來爭取預算。

黃昭順表示，這是民進黨主政高雄近20年、現任市長陳菊臨卸任之際，民進黨送給高雄市的大禮，民進黨可能打算把藍營較可能產生立委的左營、楠梓區拆開，減少藍營當選立委的機會；當然，高市少1席立委，未來會影響預算和重要建設的爭取，對高雄不公平。