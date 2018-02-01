親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
婦聯會爭議延燒
藍綠各黨拚選戰
內閣春節傳改組
勞基法新法公布
政治
軍事
綜合
寶島新住民

五月天演唱會幕後英雄 周佑洋如何從搬運工拚到CEO

高市立委少一席 黃昭順：民進黨送給高雄的大禮

2018-02-01 23:50聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

中選1日討論立委選區重劃案，決議建議採第7屆立委計算方式，高雄市和屏東縣各減少1席，高雄市立委不管藍綠都反對，民進黨籍立委陳其邁強調立委名額分配方式應以法律明定；也是民進黨籍立委趙天麟將在立院審議時反對此案，將力爭下一屆立委保持現況；國民黨籍立委黃昭順反批這是民進黨在高雄市主政近20年送給高雄的大禮。

陳其邁表示，上個會期已經提出將選區重劃計算公式入法的修正草案，採第4屆計算方式，也就是漢彌頓法，無論是以比例代表性偏差檢定還是以Loosemore-Hanby係數去檢測，第4屆的值都較第7屆小，且第7屆採用兩個基數，等於在計算台灣每席區域立委應代表的人口數時，有兩個不同標準，和憲法增修條文第4條「依各直轄市、縣市人口比例分配的」的精神有所扞格。

他認為，立委名額分配方式攸關人民選舉權是否平等，也關係立法院如何組成，應以法律明定。中選會的首要任務應是提出修法建議，再依法提出選舉區變更案。

趙天麟說，這是中選會的建議權，他覺得很遺憾，他會在立法院反對此案，也希望更多立委反對，讓中選會的案無法在立法院做出決議並進入院際協商，下屆高雄市選出立委席數要維持現狀，盼都做過民選首長的行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全能夠體認高雄和屏東少掉1席立委對這兩個縣市如何的不公平，如少一席會影響這兩縣市未來爭取預算。

黃昭順表示，這是民進黨主政高雄近20年、現任市長陳菊臨卸任之際，民進黨送給高雄市的大禮，民進黨可能打算把藍營較可能產生立委的左營、楠梓區拆開，減少藍營當選立委的機會；當然，高市少1席立委，未來會影響預算和重要建設的爭取，對高雄不公平。

民進黨立法院中選會
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

情變、坐牢、搞失蹤！那些年立委報到 像演八點檔

2018-02-02 08:00

立委席次…台南、竹縣增1 高雄、屏東減1

2018-02-01 23:49

婦聯會爭議林峯正嗆記者 洪孟楷：大人好大官威

2018-02-02 07:11

軍公教勞年改 藍委擬提案一併實施

2018-02-01 23:49

高屏立委反對減席次 喊決戰立院

2018-02-01 23:49

公投聽證會時間不明 時力：勿技術性杯葛

2018-02-01 18:50

黃國昌公投提案 中選會：將辦聽證釐清

2018-02-01 18:42

2020年立委選區依第七屆算法 竹縣南市增一席

2018-02-01 18:01

呂秀蓮：柯文哲應是 非常受中國喜愛的人士之一

2018-02-01 17:37

蘇巧慧：總統餐敘沒提蘇院長 蔡：偏心也偏向自己學生

2018-02-01 17:03

【重磅快評】總統廉價的偏心 讓人想唱張宇的「猜心」

2018-02-01 16:59

行政院推最低工資法抵制時力公投？徐永明這樣說

2018-02-01 16:22

想要馬英九周美青春聯 羅智強：參加政大健走限量送

2018-02-01 15:38

馬英九春聯嘉義也拿得到 明天開始索取

2018-02-01 14:37

嘉市府撤總預算覆議案 副市長：是順應議員意見

2018-02-01 14:08

立院新會期 聚焦軍人年改、公司法

2018-02-01 13:23

她拿到馬英九的搶手春聯 高興到想買樂透

2018-02-01 13:15

台灣人是坐擁銀山的老丐 沈富雄：這算不算台灣價值？

2018-02-01 12:37

李來希涉盜用黃國昌圖表 時力要求下架道歉

2018-02-01 12:23

寒流來襲 賴揆指示嚴防寒害

2018-02-01 12:02

馬英九春聯桃園哪裡領 按讚加碼送紅包袋

2018-02-01 11:50

影/「只怕變心」姚文智寫春聯 給小英、柯P展心聲

2018-02-01 11:25

國台辦談「拉柯打蔡」？ 柯P：不意外

2018-02-01 11:08

蔣萬安被封國民黨新星 朱立倫：給予加油鼓勵

2018-02-01 11:05

涂醒哲被趕出議場 嘉市議會覆議案場面火爆

2018-02-01 11:04

不講台灣價值 柯P歐洲議會演講只提台北價值

2018-02-01 11:01

14A總裁彭淮南2月底退休 政院：楊金龍接央行總裁

2018-02-01 10:59

姚文智寫春聯回蔡英文「不用偏心只怕變心 好好愛我」

2018-02-01 10:57

立院新會期今報到 柯建銘：軍人年改很快會送進來

2018-02-01 10:53

柯文哲歐洲議會演說 提出台北價值

2018-02-01 08:51

搶麥、穿太露、拍桌揮刀 明星如流星 從政有魔咒？

2018-02-01 08:00
看更多

熱門文章

獨家／內閣春節年初五改組 教育部長、外交部長將換人

2018-02-01 11:16

涂醒哲被趕出議場 嘉市議會覆議案場面火爆

2018-02-01 11:04

黨產會主委又動怒 ！嗆記者：不夠清楚嗎？威脅什麼？

2018-02-01 15:20

西點軍校Y姓女生返台 功課好但體測一直抱病號

2018-02-01 18:06

民進黨不支持柯文哲 王定宇透露2個原因

2018-02-01 09:16

國防部募兵再出招 停招十餘年中正預校國中部今年復招

2018-02-01 21:47

台灣人是坐擁銀山的老丐 沈富雄：這算不算台灣價值？

2018-02-01 12:37

郝龍斌爆料宋瑋莉退讓 宋打臉郝發聲明反駁

2018-02-01 16:35

孫大千：北市綠喊show hand 柯P成「隨附組織」？

2018-02-01 21:29

參選台北市長？ 呂秀蓮：民進黨若提名 當然義不容辭

2018-02-01 15:57

許明財開出第一張政治支票：發放老人年金

2018-02-01 16:46

揮別制式水壺 海陸行軍改用背裝水袋還附吸管

2018-02-01 12:05

小英偏心遭柯P酸？姚文智寫3字送給柯文哲

2018-02-01 11:10

她拿到馬英九的搶手春聯 高興到想買樂透

2018-02-01 13:15

婦聯會被說官夫人俱樂部 葉俊榮：能不處理嗎

2018-02-01 14:25

這波寒流爆冷 國防部下令務必讓官兵穿得暖吃得飽

2018-02-01 15:47

看過來！警察新制服出爐 最快年底換新

2018-02-01 19:24

高市立委少一席 黃昭順：民進黨送給高雄的大禮

2018-02-01 23:50

已婚保防官吃軍中窩邊草搞不倫 被爆上媒體曝光

2018-02-01 12:52

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織 凍結財產

2018-02-01 14:18

馬英九春聯桃園哪裡領 按讚加碼送紅包袋

2018-02-01 11:50

蔣經國到馬英九 香酥鴨到紅燒羊 四總統圍爐吃什麼

2018-02-01 11:00

被認定是國民黨附隨組織 婦聯會資產全面凍結

2018-02-01 23:41

婦聯會秒速被認是附隨 李正皓：雷倩、蔡政府沒掛勾？

2018-02-01 15:14

海巡新艦武裝國防自主 以國產40快砲為首選

2018-02-01 12:21

新聞眼／法律戰未開打 婦聯會恐已就地冰封

2018-02-01 23:44

雷倩：改選常委會不參選主委 告潘維剛誹謗

2018-02-01 17:37

馬英九春聯嘉義也拿得到 明天開始索取

2018-02-01 14:37

新警察制服票選結果出爐 專業戰術型出線

2018-02-01 19:26

雷倩不滿遭誣衊嗆告 李正皓：面對民進黨怎不強硬？

2018-02-01 20:01

婦聯會元宵後改選 領導層全面換血

2018-02-01 23:41

黨產會送達行政處分書 婦聯會資產將全面遭凍結

2018-02-01 14:38

【重磅快評】總統廉價的偏心 讓人想唱張宇的「猜心」

2018-02-01 16:59

基隆市長提名 郝龍斌：宋瑋莉願讓謝立功

2018-02-01 13:41

彭淮南與楊金龍 拜會立委賴士葆

2018-02-01 14:57

呂秀蓮要選台北市長 柯P：問我也沒有用

2018-02-01 23:57

想要馬英九周美青春聯 羅智強：參加政大健走限量送

2018-02-01 15:38

李來希涉盜用黃國昌圖表 時力要求下架道歉

2018-02-01 12:23

進或退？宋瑋莉今晚最新回應：等中央有結果

2018-02-01 22:47

救民調拚選舉！內閣春節改組 教長、外長首當其衝

2018-02-01 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top