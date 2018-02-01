軍公教勞年改 藍委擬提案一併實施

2018-02-01 23:49 聯合報 記者鄭媁／台北報導



國民黨立委曾銘宗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

公教人員年金改革新制今年七月上路。不過，由於軍人、勞工的年改修法可望在下會期啟動，國民黨立委曾銘宗昨天表示，擬提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，將施行日期延後，待軍人、勞工年改法案三讀後，一併實施。

立法院臨時會甫結束，新會期即將在年後啟動，民進黨團幹部預估軍人年改法案可望成為下會期攻防焦點，勞工年改則仍躺在立法院。曾銘宗認為，年金改革應有一致性，既然國防部與退輔會已有相關方案出爐，就等送來立法院審議後，再一致實施也不遲。

曾銘宗指出，蔡政府一再宣示公平原則，但軍人年改最近才開始送案，勞工年改更是遲未排審，但勞保是目前最快可能破產的一塊，至今看起來卻動也不動，也因此，他才以個人名義提案，希望能有公平合理對待，已獲得黨團成員廿人連署。

國民黨立委賴士葆也說，國民黨政府時期推動年改也是如此；年金制度應是全面性的改革，不能因為好欺負就先拿退休公教人員開刀。

不過，民進黨立委王定宇抨擊，國民黨反改革就誠實的反改革，不要找一堆藉口，軍人、勞工的特性和公教也不一樣，若同步才能實施，那要不要把國民年金也拉進來？他質疑，國民黨提這個案子就是反改革，無視於退撫基金將破產，只求討好，民進黨團不會讓它通過。