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高屏立委反對減席次 喊決戰立院

2018-02-01 23:49聯合報 都會地方中心記者／連線報導

民進黨立委趙天麟昨天表示，高雄和屏東少一席立委，對這兩個縣市很不公平。 圖／聯合...
民進黨立委趙天麟昨天表示，高雄和屏東少一席立委，對這兩個縣市很不公平。 圖／聯合報系資料照片
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對於屏縣、高市各減一席立委，南市、竹縣增加一席，台南立委都說「這是遲來的正義」；高屏立委不論藍綠則一律反對，並表示「席次尚未定論，下一個決戰點在立法院」。

民進黨台南立委黃偉哲表示，台南多一席立委是「遲來的正義」，二○一○年台南縣市合併時，台南就應多一席立委，但當時行政院長吳敦義、立法院長王金平都跟高雄有淵源，民進黨高雄立委管碧玲也提出立委選區十年才調整，造成台南多一席立委一直無法過關。

黃偉哲說，為了國家長遠發展，立委席次計算公式應制度化，列入選罷法施行細則或母法中，才不會換了一屆中選會就有不同算法。

台南立委王定宇也說，台南市十年前的人口數就可增加一席立委，民進黨樂於替台南爭取更多建設。王表示，未來立委的選區劃分應少點政治考量，不要思考選票分配，而是將生活圈、歷史沿革、文化背景等納入區分，才能真正為在地人民謀幸福。

新竹縣長邱鏡淳表示，新竹縣多一席立委可讓國家更有競爭力，未來竹縣會向立法院表達心聲，促成本案順利通過。

邱鏡淳日前質疑，若以第四屆公式計算，對直轄市有利，約卅萬到卅三萬人即可選出一席立委，竹縣有五十五萬人，卻只有一席，不利地方發展，「中央的政治黑手已介入中選會」。

高雄市下屆立委將少一席，國民黨立委黃昭順反諷說，這是陳菊主政高雄市十多年後，民進黨「送給高雄市的大禮」，她預測民進黨可能打算把藍營最可能產生立委的左營、楠梓區拆開，減少藍營當選立委的機會；當然，高市少一席立委，未來會影響高雄市重要建設經費爭取。

民進黨高雄立委趙天麟說，這是中選會的建議權，他覺得很遺憾，會在立法院反對此案，也希望更多立委反對，讓中選會的案無法在立院做出決議並進入院際協商，期盼都做過民選首長的行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全能體認高雄和屏東少一席立委，對這兩個縣市很不公平，也影響高屏兩縣市爭取預算。

民進黨屏東縣立委莊瑞雄說，「立委席次增減的決戰點仍在立法院」，增一席和減一席的縣市正在角力，大家常會批評票票不等值，其實只看人口分配席次完全不公平，台北市十二個行政區就有八位立委，他在屏東的選區有廿五個行政區，卻只有一席立委，「是不是票票等值，大家心裏應該有數」，莊認為席次尚未定論，在立院還有得戰。

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