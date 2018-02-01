立委席次…台南、竹縣增1 高雄、屏東減1

2018-02-01 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 、鄭媁／台北報導



中選會昨召開委員會議決議，二○二○年立委選舉，台南市及新竹縣將各增加一席，高雄市及屏東縣則各減一席，地方正反意見強烈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中央選舉委員會昨天召開委員會議，討論二○二○年第十屆立法委員名額分配及選舉區檢討變更，會中決議，依第七屆立委的算法，即採「一席保障」加上「漢彌爾頓法」（亦稱最大餘數法），分配二○二○年第十屆直轄市、縣市選出的立法委員名額。

以去年十一月底的戶籍統計人口數為準，台南市及新竹縣將各增加一席立委席次，高雄市及屏東縣則將各減少一席；其餘各直轄市、縣市名額不變。

中選會主委陳英鈐受訪時指出，會議中有委員主張採取第七屆的方式，另一派則認為應採第四屆算法（即採「漢彌爾頓法」單一算法）；而多數委員贊成第七屆算法。

多數委員認為，採一席保障加漢彌爾頓法可以保障弱勢縣市，南投縣與嘉義縣仍然保有兩席。採第四屆計算方式則會造成桃園市、台中市及台南市各增加一席，而南投縣、嘉義縣、屏東縣各減少一席，變動幅度比採第七屆計算方式來得大。

陳英鈐說，採取第七屆算法主要有三大理由，首先，若採第七屆算法，對於人口較少的縣市較有利，第四屆算法則對人口多縣市較有利；而若採第四屆算法，南投縣、嘉義縣都將減少一席，因此有委員認為採第七屆算法具有保障弱勢與少數的作用。

其次，陳英鈐表示，採第七屆算法加二減二，只涉及四個縣市，變動相對較小；若採第四屆算法，則加三減三將有六個縣市受到影響。第三，「標準差」問題，第七屆標準差小於第四屆，人口多與人口少的縣市之間差距較小。

不過，陳英鈐也說，會影響選區劃分的因素，除了計算公式外，還有人口、縣市合併等兩大原因。中選會說，高雄市減少一席，即與高雄市縣合併，計算基礎改變有關。

陳英鈐還指出，中選會做成建議案後，會發文給受影響的縣市選委會，由縣市選委會進行選區重劃；三月底前完成重劃案後，將送回中選會確認，中選會將於五月底前送交立法院審查，若立法院表決不同意，中選會也會照立法院的意旨重擬。

民進黨團：須由立法、行政協調

中選會昨天討論立委選區重劃，引發爭議，民進黨團幹事長劉櫂豪昨天表示，選區劃分必須由立法、行政協調，中選會的建議案最後仍得送立法院同意。國民黨團書記長李彥秀則說，規劃看起來是合理，不要有太多政治考量。

劉櫂豪說，很多立委都反應，選區劃分不能只考量人口數量，希望立法、行政兩部門首長好好討論，社會上的意見也應該被參考。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，肯定中選會堅持專業抗壓為建立制度的做法，也希望中選會能進一步研擬。