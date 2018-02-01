2020年立委選區依第七屆算法 竹縣南市增一席

2018-02-01 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



中選會今天討論立委選區重劃案，會中決議建議採第七屆立委計算方式，等於台南市及新竹縣可各增加一席，高雄市及屏東縣，各減少一席，其餘不變。

第七屆立法委員計算法是採一席保障加漢彌爾頓法。漢彌爾頓法是各縣市都依照同一基數，也就是人口數除以總名額來分配。

中選會主委陳英鈐受訪時指出，會議中有委員主張採取第七屆的方式，另一派則認為應採第四屆算法，兩者最大差別就是第四屆將造成「加3減3」，第七屆算法「加2減2」，不過多數人贊成第七屆算法。

他說，採取第七屆算法主要有三大理由，首先，若採第七屆算法，對於人口較少的縣市較有利，第四屆算法則對人口多縣市較有利；而若採第四屆算法，南投縣、嘉義縣都將減少一席，因此有委員認為採第七屆算法具有保障弱勢、少數作用。

其次，陳英鈐表示，採第七屆算法加2減2，只涉及四個縣市， 變動相對較小，若採第四屆算法，則加3減3將有六個縣市受到影響；第三，「標準差」問題，第七屆標準差小於第四屆，對於人口多、人口少的縣市差距較小。

不過，陳英鈐也說，會影響選區劃分的因素，除了計算公式外，還有人口、縣市合併等兩大原因；而其實採用第四屆、第七屆算法各有道理，但多數委員較贊成第七屆算法，因此做出決議。

陳英鈐還指出，中選會將發文給受影響的個縣市選委會，由縣市選委會進行選區重劃；3月底前完成重劃案後，將送回中選會確認，並於5月底前送交立法院審查，若立法院表決不同意，中選會也會照立法院的意旨重擬。