呂秀蓮：柯文哲應是 非常受中國喜愛的人士之一

2018-02-01 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前副總統呂秀蓮被傳出參選台北市長，呂秀蓮下午表示，她正在考慮，審慎評估中，四年前沒有完成的願望，是不是這次來把它實現。她相信及以她了解，基層到中央都認為這次民進黨一定要有自己候選人，因為已經執政了，全世界沒有一個執政黨一開始就說首都不推人選，她絕對相信民進黨一定會推出自己的候選人。

媒體追問，如果民進黨沒有推自己人，是否就會宣布參選？呂秀蓮說，她不認為有如果，她相信蔡英文總統的智慧，她相信民進黨的意志力和責任感，這是一個使命，大家都知道兩岸關係越來越險峻，台北作為首都，山海關如果有人引清兵入關，什麼都別談，這是關鍵的時刻，要做關鍵的思維，要讓關鍵的人物固守山海關。

對於山海關引清兵入關，是否意指台北市長柯文哲？是否是中國大陸暗助的對象？呂秀蓮說，三年多來柯文哲的言行，加上她自己知道的資訊，柯文哲應該是非常受中國喜愛的人士之一。

呂秀蓮下午出席一場座談會，對於參選台北市長一事表示正在審慎評估中，呂秀蓮也批評柯文哲說，四年前支持一位外科醫師，完全沒有政治經驗，全民付學費讓柯學做市長，已經快要四年了，成績大家可以去檢驗。

呂秀蓮要大家對政治重新思考，她表示，這是很嚴肅的議題，如果還有人誤以為說政治只是很好玩，是綜藝秀，那每天看到專門在kuso，那是虛度大家的一段歲月還有公共財浪費掉，台北市應該更好，首都繼續沒落，表示台灣沒有前途，首都沒落，國家怎麼會有未來，所以要從首都整頓開始。

呂秀蓮坦言兩個月前曾和蔡英文總統見面，她說，她非常尊重黨的體制，正在審慎評估要參選台北市長，也了解蔡總統因為全國各縣市黨內初選紛爭不斷，台北市很重要，應該慢慢處理，她也很有耐心，也非常尊重。

媒體問要思考到何時？呂秀蓮，我這個時間是給蔡總統思考的，她非常尊重蔡總統，她可以等。

呂秀蓮表示，兩岸關係越來越險峻，南韓北韓過去一年關係相當緊張，可以透過奧運化干戈為玉帛，兩韓可以破冰，但是我們兩岸越來越結冰，這樣冷凍的關係，怎麼辦？我們看到柯市長表面上大而為之，實際上是非常有盤算，台北是台灣的山海關，如果門戶洞開，我們國安怎麼辦？民進黨責無旁貸，上上下下都認為要發揮執政黨的威嚴，要光復台北市，固守山海關。

對於蔡總統昨天對姚文智的偏心說，呂秀蓮表示，總統很聰明，她的話可能要好好解讀。至於姚文智已宣布參選，呂秀蓮說，都是黨內的人，可以商量的。