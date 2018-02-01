蘇巧慧：總統餐敘沒提蘇院長 蔡：偏心也偏向自己學生

2018-02-01 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



總統蔡英文中今天午與蘇系立委餐敘，行政院前院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧轉述，蔡英文從新北選情、民眾對施政的反映、選區建設需求等面向與蘇系立委座談，肯定已表態爭取新北市長黨內提名的立委吳秉叡「選得很認真」，還分享當初自己選新北市長的經驗，整場會談完全沒有談到「蘇貞昌」或「蘇院長」。

蘇巧慧透露，總統蔡英文坐下來第一句話就是說「來吧，新北現在怎麼樣？」整個便當會大約90分鐘，聚焦在新北市的選情上，由於蘇系立委也都是區域立委，蔡英文也徵詢每個委員在選區聽到的民眾反應、選區有哪些建設需求等等。

蘇巧慧說，整場餐敘的主角當然是立委吳秉叡，蔡英文詢問吳秉叡現在跑得怎樣，及對國民黨對手的分析，蘇巧慧轉述吳秉叡回答，一年多跑下來，目前在民進黨表態要選的人當中，而國民黨因為還沒整合好，民進黨不是沒有機會，吳秉叡審慎樂觀看到選情

蘇巧慧轉述，總統蔡英文還問吳秉叡「新北跑完了沒有？」吳秉叡回答，「什麼跑完、我新北市都跑2圈了！」也強調辦了150多場座談會，蔡英文也肯定吳秉叡的努力，認為吳秉叡很認真在選。

吳秉叡在會中透露接下來過年前後要跑市場、拜廟，蔡英文也有感而發地說，自己也選過新北。知道新北市真的難選，鼓勵吳秉叡「過年我要看到你喔」。