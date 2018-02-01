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【重磅快評】總統廉價的偏心 讓人想唱張宇的「猜心」

2018-02-01 16:59聯合報 主筆室

民進黨立委姚文智參加「立院揮毫福雙智 狗來運轉賀新春」活動，寫下「呵呵呵」春聯，...
民進黨立委姚文智參加「立院揮毫福雙智 狗來運轉賀新春」活動，寫下「呵呵呵」春聯，要送給台北市長柯文哲。圖／姚文智辦公室提供
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「四方屋裡什麼都沒有 只有被你關進來的落寞 你在牆角獨坐 心情的起落 我無法猜透

握你的手卻被你推落 驚見你眼中翻飛的寂寞 問你心想什麼 微揚的嘴角 有強顏的笑……」

蔡總統特別喜歡要人猜她的心了，除了廣大的勞工，這兩天綠委姚文智吳秉叡先後加入「猜心」行列，十一郎作詞，張宇作曲的「猜心」一曲，娓娓唱來曲中人的落寞心情，也許日後可派上用場。       

前年11月13日，蔡總統接受媒體訪問，談到「一例一休」引發勞工抗議，她感性求「勞工是我心中最軟的那塊」，沒有背叛勞工的話言猶在耳，上月立院不斷電表決強行通過勞基法修正案，行政院昨天首波可連續上班12天的38種行業，勞團及學者痛批「幾乎把整部勞基法廢了」，恐引發「決堤效應」，從此例外變原則，政府毫無把關，對勞工衝擊嚴重，影響所及的三百萬勞工此刻再來哼唱「猜心」，自是有感。 

昨晚民進黨舉辦尾牙，蔡總統興致一來，當場又點名爭取民進黨提名角逐台北市長的立委姚文智說「如果我偏心，一定偏著你」，說得姚文智樂不可支，今天一早參加同黨立委許智傑舉辦的「立院揮毫福雙智 狗來運轉賀新春」活動，還寫下「呵呵呵」春聯消遣台北市長柯文哲，逗得大家哈哈大笑。

不過，姚委員恐怕笑太早，因為人在海外的柯文哲立刻回敬他「難道要她當著姚文智的面，說我不支持你，要支持柯文哲嗎？」，中的一語使總統「偏心」的政治效應瞬時貶值，加上下午前副總統呂秀蓮又宣布也要參選台北市長，打壞姚委員的好心情。

壞消息總是不寂寞，早上姚委員才寫完春聯，中午傳出蔡總統與蘇系立委吳秉叡、蘇巧慧餐敘，據聞，席中大談新北市選情，總統又對有意爭取新北市長黨內提名吳秉叡說：「偏心也偏向自己的學生（吳曾是蔡的學生）」，總統還多番為吳加油，一番話讓便當的滋味變得美味，但也讓姚委員清醒，原來蔡總統的偏心並非專屬。

其實， 總統的心並不是那麼好猜，幾百萬的勞工們早就領教過了，姚文智和吳秉叡也許都不必高興太早，蔡總統說的「偏心」，也許聽聽就好，免得日後感覺背叛之後，只能跟著勞工痛苦吟唱「猜心」了。

姚文智吳秉叡柯文哲
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