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獨家／內閣春節年初五改組 教育部長、外交部長將換人

2018-02-01 11:16聯合報 記者陳洛薇╱即時報導

外交部長李大維(右)、教育部長潘文忠。 圖／本報系資料照
外交部長李大維(右)、教育部長潘文忠。 圖／本報系資料照
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內政部長葉俊榮 圖／聯合報系資料照
內政部長葉俊榮 圖／聯合報系資料照
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行政院副發言人丁允恭 圖／聯合報系資料照
行政院副發言人丁允恭 圖／聯合報系資料照
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立法院下會期將在27日開議，據了解，因應年底選戰即將開打，府院除了陸續宣布一系列利多政策，也將重整執政步伐，內閣人事將在春節期間調整，預計大年初五宣布，行政院長賴清德的「做實事內閣」加強戰鬥力，以「戰鬥內閣」迎戰2018選戰。

蔡英文總統執政一年多，民調始終疲弱不振，要求內閣改組的聲音也不斷。知情人士透露，府院將在春節期間徵詢人事，教育部長潘文忠、外交部長李大維、內政部長葉俊榮等部會首長都將異動，由於高雄市長陳菊即將任滿，高市府小內閣人馬有望北上入閣。

據了解，最近多個大學校長遴選爆出爭議，備受矚目的台大校長人事也鬧得風風雨雨，教育部長潘文忠近日傳出倦勤，如果潘文忠下台，外傳陳菊人馬、高雄市教育局長范巽綠呼聲頗高，范曾任教育部次長。

外交部長李大維完成階段性任務，可能轉任國安會秘書長或退休，駐美代表高碩泰可望接任外長，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁，可能轉任駐美代表，曾厚仁曾任國安會副秘書長，以總統核心國安幕僚的背景，繼續維繫拓展台美關係的重任。

不過高碩泰近來處理美國貿易代表署及國務院領事局官網下架我國旗一事，僅指示駐美代表處新聞組發表了一個要媒體自己去問美國人的聲明，不敢站上第一線表達我國立場的表現，引發不少批評，李大維的人事牽動外交人事布局，加上今年初蔡英文總統可能出訪非洲，李大維是否因此能保住位子繼續留任，因國防、外交、陸委會皆屬總統職權，仍視蔡英文總統的最後決定。

內政部長葉俊榮處理婦聯會爭議過度軟弱、不夠果決，遭黨內立委點名下台，由於年底選戰將屆，內政部長可能考量政治性高、熟稔基層生態的人選接任，目前爭取者眾。

勞動部長林美珠完成勞基法修法，但層峰考量她的身體因素，以及她本人並無續任意願，也是可能調整的部長，黨內盛傳林美珠異動，現任次長蘇麗瓊可能扶正，蘇曾任高雄市政府副秘書長，被視為陳菊人馬。

行政院長賴清德欽點高雄市長陳菊愛將丁允恭出任行政院副發言人，丁有機會在這波內閣改組中扶正為正發言人。

財政部長許虞哲的稅改工程完竣，階段性任務完成，外傳可能功成身退，不過知情人士透露，許可能不在這波調整名單。

勞動部長林美珠 圖／聯合報系資料照
勞動部長林美珠 圖／聯合報系資料照
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內閣國安會陳菊高碩泰
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