小英偏心姚文智？柯P：可以理解

2018-02-01 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長選舉白熱化，民進黨昨舉辦尾牙，黨主蔡英文在致詞時，特別對著欲爭取台北市長黨內提名的立委姚文智說，「我如果偏心，一定偏著你。」讓姚文智笑得合不攏嘴，也讓民進黨內瀰漫年底市長選舉，傾向不和台北市長柯文哲合作的氣氛。

對此，目前人在歐洲出訪的柯文哲表示，蔡總統身為民進黨主席，她這樣子講可以理解。