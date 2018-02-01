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涂醒哲被趕出議場 嘉市議會覆議案場面火爆

小英偏心姚文智？柯P：可以理解

2018-02-01 11:12聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長選舉白熱化，民進黨昨舉辦尾牙，黨主蔡英文在致詞時，特別對著欲爭取台北市長黨內提名的立委姚文智說，「我如果偏心，一定偏著你。」讓姚文智笑得合不攏嘴，也讓民進黨內瀰漫年底市長選舉，傾向不和台北市長柯文哲合作的氣氛。

對此，目前人在歐洲出訪的柯文哲表示，蔡總統身為民進黨主席，她這樣子講可以理解。

柯文哲說，難道他要當著姚文智的面說，我不支持你，我支持柯文哲，這也太強人所難了，政治不要脫離人情世故。

對於總統蔡英文昨在民進黨尾牙致詞時對著立委姚文智表示，「如果偏心，一定偏著你」，...
對於總統蔡英文昨在民進黨尾牙致詞時對著立委姚文智表示，「如果偏心，一定偏著你」，目前人在歐洲出訪的柯文哲表示，蔡總統身為民進黨主席，她這樣子講可以理解。圖／北市府提供
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柯文哲民進黨姚文智蔡英文
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