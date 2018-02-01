蔣萬安被封國民黨新星 朱立倫：給予加油鼓勵

2018-02-01 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



新北市長朱立倫，今日上午至土城區視察土城醫院BOT案的施工進度，會後接受媒體訪問。媒體問到，立委蔣萬安被封為國民黨政治新星，從他身上看到當年朱立倫的影子，對此，朱立倫說，培育更多年輕世代投入政治，應給予鼓勵。

朱立倫表示，對國民黨來講，能夠培育更多優秀的年輕世代來投入政治是很重要的，蔣萬安很年輕，覺得他也應該扮演更重要的角色，所以應該多給他鼓勵。

有媒體問，是不是有頻頻鼓勵蔣萬安參選台北市長？對此，朱立倫說，他鼓勵蔣萬安進立法院好好的表現，建立自己的風格，將來可以擔負更重要的責任。

媒體還問，提到希望蔣萬安承擔更大的責任，是怎麼樣的責任？朱立倫表示，不管在立法院也好、在黨裡面也好，或者是將來能夠參選其他的公職，都是希望給年輕世代更多的鼓勵跟加油。

另外，民進黨昨日中常會上，桃園市長鄭文燦提到，新北市民喝不到好水都是新北市府在負責的？