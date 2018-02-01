涂醒哲被趕出議場 嘉市議會覆議案場面火爆

2018-02-01 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市無黨籍議員張榮藏今天在臨時會質詢市長涂醒哲，要他說出「你口中少數特定議員是誰」，涂市長不願明說，還要張別對號入座，張榮藏氣得要求涂市長離開議場，秘書長賴明煌隨即跟市長起身，率局處長全數離開議場，場面凍僵。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

覆議案雖由市府主動撤回，仍餘波盪漾！嘉義市無黨籍議員張榮藏今天在臨時會質詢市長涂醒哲，要他說出「你指的少數特定議員是誰」，涂市長不願明說，要張別對號入座，張榮藏氣得要求涂市長離開議場，秘書長賴明煌隨即跟市長起身，率局處長全數離開議場，場面凍僵。

涂醒哲到議場外受訪時說，「主席要我離開我就離開」，對於是否沙盤推演過這情況，涂市長說「沒有，這種情況不常發生吧！」

秘書長賴明煌說，他身為市府秘書長，首長離開議場時，局處長必須跟隨離開。輪黃秋澤議員質詢時，涂市長再度進議場，黃秋澤批賴明煌「你好大的膽子，把局處長全帶走，不尊重議員的質詢」，黃秋澤也將賴明煌請出議場。

今天衝突起因於市長涂醒哲日前上某談話性節目「取暖」，談少數特定議員大砍新年度預算，覺得對不起市民將提覆議等，涂在節目中談到「有人猜測選舉到了，做出政黨對決架式，國民黨為光復嘉義市，重兵重金重砲移到這裡」。涂一番話惹毛議員，議會臨時會換議員群起猛攻，議員在議場播節目片段，批涂市長丟臉丟到全國，加深府會裂痕；民進黨籍議員王美惠建議涂市長加強人際關係，別繼續失分。

莊豐安認為，涂市長執意提覆議案，又口口聲聲指「少數特定議員狂刪猛刪」，撕裂府會互信，還讓議員間產生猜忌、尷尬。蔡榮豐則說，被刪的預算大部分是消費性預算，議員刪預算是責任也是義務，市府提覆議案是「下下之策」，形同宣戰。

涂醒哲重申，不是挑戰議會，是指少數特定議員說刪就刪，扣上浮編帽子就刪，他之前向市民道歉，造成市民權益損害，無法為市民服務。他也說，覆議案不是洪水猛獸，雖然撤回，至少市府盡最大努力，不提覆議對不起市民。

涂也說，城市建設的預算被刪是他覺得最心痛與不捨的，公共建設早一天做好，市民就能早一天獲益，才會爭取議會再次審議。