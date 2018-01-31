基隆民調出包 宋楚瑜：沒假民調 我早做總統了

2018-01-31 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



宋楚瑜昨天到基隆和黨員吃尾牙，自爆，自己也是民調受害者，不然他總統早當完了。記者吳淑君／攝影 分享 facebook

「當年如果沒有假民調，我早就做完總統了。」親民黨主席宋楚瑜昨天到基隆和黨籍議員吃尾牙，對於國民黨基隆市長初選民調出包，他想起這件塵封已久的往事，心中仍忿忿不平。

宋楚瑜指出，他就是民調的受害者，「大家想想，20年前如果沒有假民調，我早就做完總統了，對不對呀？」支持者皆點頭稱是，希望大家哀之而不賤之。

宋說，雖然他沒當到總統，但他要講一句重的話，「沒有當上船長，也不希望把船弄沉」，這是基本的做人態度。

他說，國民黨還在那裡搞，他不要談了，不能檢討的話就永遠在那裡吵，沒有意思，哪一位出來，大家都希望對基隆服務，他都給予祝福。親民黨這次不提市長人選，不管誰當市長，他要親民黨議員們好好監督，一起創造好的願景；看國、民兩黨誰的政見好，親民黨就支持誰。

親民黨立院黨團主任張碩文說，20多年前，當時的省主席宋楚瑜要選總統，當時還有國民黨連戰，民進黨陳水扁要參選，國民黨做了假民調，後來提名連戰；國民黨以民調結果提名連戰，連戰最後輸那麼多，表示民調有問題。

張碩文表示，初選民調出包在民主國家是很重大的事件，民調公司承認登載錯誤，國民黨最後把責任全歸給民調公司，還認定民調有效，這講法是不對的；他認為應該重做民調，這是沒有辦法中最好的辦法，不應該讓兩人「黨內互打」，嚴重自傷。