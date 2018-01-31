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經濟部長知名度不到1% 林濁水驚嘆世界奇蹟

2018-01-31 16:53聯合報 記者林河名╱即時報導

經濟部長沈榮津。 聯合報系資料照
經濟部長沈榮津。 聯合報系資料照
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美麗島電子報昨天公布2018年1月國政民調，針對行政院12位部會首長，詢問民眾的知曉度，結果，12位部會首長中，經濟部長沈榮津的民眾知曉度僅0.8%，敬陪末座。前立委林濁水今天驚嘆：「世界奇蹟，台灣靠知名度0.8%經濟部長拚經濟！」

美麗島電子報委託的該項國政調查，針對行政院12位部會首長詢問民眾的知曉度，訪員逐一說出部會名稱，但不提示首長姓名，受訪民眾正確回答比率（知名度由高而低）依序為：交通部長賀陳旦18.5%、環保署長李應元18.4%、法務部長邱太三18.3%、外交部長李大維17.2%、國防部長馮世寬13.8%、勞動部長林美珠11.2%、文化部長鄭麗君9.5%、陸委會主委張小月7.0%、內政部長葉俊榮5.4%、教育部長潘文忠2.4%、衛生福利部長陳時中1.3%、經濟部長沈榮津0.8%；未明確回答有59.4%。

林濁水表示，依該民調，部長知名度沒有一個達20%以上，「 部長都是無名陌生人」。

此外，依該民調，民眾對目前行政院各部會首長的整體施政表現，27.7%民眾表示滿意；蔡總統執政表現滿意則為25.3%。林濁水也認為，部會首長整體滿意度只比總統「多兩趴」，恐怕是必然的，彼此既是因、也是果。

雖然依該民調，47.8%民眾認為行政院長賴清德目前有必要調整部會首長，即進行內閣改組（30.1%表示沒必要，未明確回答的有22.1%），但內閣真要換人？林濁水認為，「問題是，台灣還找得到適格有氣勢的人當部長嗎？」「這是必須嚴肅面對的不幸。」

這項2018年1月國政民調，是美麗島電子報委託戴立安執行， 調查範圍為台澎金馬22個縣市，調查對象為居住在調查範圍年滿20歲的民眾，調查時間2018年1月24日至1月28日；成功完訪1075人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

林濁水內閣
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

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