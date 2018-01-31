段宜康：陳裕仁曾當羅福助總幹事

2018-01-31 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



民進黨立委段宜康。聯合報系資料照 分享 facebook

時代力量立委黃國昌地方服務處主任陳裕仁遭周刊爆料，疑似捲入群聯董座潘建成遭小三勒索的案件，不過黃國昌出面駁斥，這是烏龍。陳裕仁則在臉書批評民進黨立委段宜康影射他是「搞人頭黨員的黑道」說法，是「為了政治目的藉機抹黑」。網友timberland71 今天也在PTT上批評，「如果真如曲棍球說的『李慶華的主任會幫民進黨找人？』合邏輯嗎？新潮流這樣搞鬥爭還找這種網軍來帶風向真是有夠噁心！對此段宜康在臉書爆料，2012年擔任羅福助總幹事的，是現在黃國昌的陳裕仁，上網找就知道了。

網友timberland71 今天在PTT上爆料，他說，身為一個汐止在地人實在看不下去，老汐止的人大概都知道，李慶華的那個主任陳裕仁跟黃國昌的這個陳裕仁，同名同姓不同人辣！笑死人。除了都有戴眼鏡，完全不同人。

網友說，如果真如曲棍球說的「李慶華的主任會幫民進黨找人？」合邏輯嗎？這種只提部分事實的文章完全無視證據，新潮流這樣搞鬥爭還找這種網軍來帶風向真是有夠噁心！

段宜康在臉書發文反駁，這篇貼文把牛頭和馬嘴湊在一起，我不知道背後是誰；但我知道胡湊一通的得利者是哪位。事實如下，李慶華的服務處主任叫陳裕仁，是金山地區的人。黃國昌的服務處主任叫陳裕仁，是汐止人，當過汐止市民代表。

段宜康說，兩個人同名同姓，那個在金龍湖邊鐵皮屋，泡茶接案件的，不是李慶華的主任陳裕仁；是黃國昌的主任陳裕仁。那個在2012年，擔任羅福助總幹事的，當然也不是李慶華的陳裕仁；是現在黃國昌的陳裕仁。各位不信，自己上網去找當時新聞相片對一對就知道了。