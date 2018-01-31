段宜康：2013民進黨黑道入黨潮 黃國昌汐止服務處主任最關鍵

2018-01-31 16:08 聯合新聞網 綜合報導



立委段宜康。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook NAND Flash控制晶片廠群聯董座潘健成被鏡週刊爆出有婚外情，並且小三以握有檢調未發現的公司假帳文件為由對他恐嚇勒索，報導還指出時代力量立委黃國昌的汐止服務處主任陳裕仁疑捲入勒索案，但黃國昌和陳裕仁都駁斥此事，民進黨立委段宜康今在臉書上貼文諷刺的說黃國昌形容陳裕仁很「local」，角頭也都很「local」啊。

段宜康在臉書上表示，陳裕仁有沒有利用黃國昌委員的調查和質詢去勒索企業主，他不知道，他也不曉得很local的人是不是比較不會去勒索，或者黃國昌委員覺得local的人應該只會向小吃店收保護費，不夠格去勒索上市公司老闆？

段宜康諷刺的說，黃委員用「很local的人」來替陳裕仁辯解，但角頭也都很「local」。段宜康還說民進黨在2013年爆發從北到南的「黑道入黨」風波，中常會成立調查小組，由他當召集人，擋下了一萬多個異常入黨的案件，其中查出汐止、瑞芳等地區異常入黨的人數超過4千人，當中關鍵角色就是黃國昌汐止服務處的這位「很local」的陳裕仁主任。

對於週刊和段宜康的指控，陳裕仁在臉書上貼文表示對於遭到媒體影射感到莫名其妙，但是讓人更心寒的是他過去十幾年一直支持的民進黨，陳裕仁批評民進黨新潮流為了打擊黃國昌，段宜康竟然馬上抹黑他是搞人頭黨員的黑道。陳裕仁痛罵段宜康「為了政治目的，藉機抹黑我，真的讓人心寒。」