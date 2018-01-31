婦聯會不簽行政契約 綠促依法處理藍尊重

2018-01-31 16:50 中央社 台北31日電



婦聯會今天決定不簽行政契約，民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應說，一切依法辦理；國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，尊重、理解，支持婦聯會的決定。

中華民國婦女聯合會今天召開臨時會員代表大會，經投票表決結果，28票贊成，31票反對，1票廢票，決定不與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。

民主進步黨立法院黨團副幹事長蔡適應說，既然婦聯會不簽行政契約，內政部與不當黨產處理委員會就按照既有的規定、依法辦理。過去黨產會有足夠的證據證明婦聯會是政黨附隨組織，未來黨產會只要依法處理，也可以強制接管或解散婦聯會。

立法院內政委員會召集委員、民進黨立委賴瑞隆透過新聞稿表示，對於婦聯會民主時代的轉型，政府已作出最大的讓步及給予最足夠的時間，原本在去年年底受常委會推舉為主委的雷倩，赴內政部簽訂備忘錄時出現曙光，不料隨後守舊勢力的反撲，使婦聯會失去轉型的契機。

賴瑞隆說，守舊勢力自私、貪婪，組織思維還停留在威權時代，黨產會、內政部協商等待一年多，已經是仁至義盡，換來違反誠信的結果。他要求黨產會應立即核定婦聯會為政黨附隨組織、內政部應儘速解散婦聯會、公開勞軍捐及婦聯會財務。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀受訪表示，尊重、理解，並且支持婦聯會成員的民主決定，同時也譴責黨產會與內政部用兩面手法以及分化的方式粗暴處理婦聯會，不但是民主倒退，也不符合轉型正義真相和解的精神，支持婦聯會用各種方式捍衛自己的權益。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，走行政協商這條路搞不好本來就是錯的，如果一開始就由黨產會處理的話，可能會比較明確，對接下來不論救國團或其他相關組織，也會有示範效果；今天演變成這樣，不只歹戲拖棚，還被反咬一口，希望黨產會趕快處理、接手，內政部長葉俊榮應好好反省。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，婦聯會成立於動員戡亂背景，但現今時代已經不同，要撫平爭議，重點不是錢去哪，而是要婦聯會把當初照顧軍人遺眷的精神重新拾回，並且再擴大到警消遺眷的就養、教育，並由政府來監督。