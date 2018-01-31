花東地區不缺水電地 徐國勇：最缺是人才

2018-01-31 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



行政院今天在花蓮美崙工業區服務中心舉行「排除企業投資五缺障礙政策花東場次說明會」，也是13場中的最後一場，行政院政務委員徐國勇表示，花東地區不缺水、電、地，面臨的就是缺工、缺人才問題，並要從留才，攬才、育才著手。

徐國勇表示，育才部分要從技職學校著手，要讓技職學校應該要讓學生畢業後投入職場的速度加快，如果高職、高工，畢業後反而再去升學念大學，基本人力就會遇到斷層。

而產業要升級，就可以解決低薪問題，才能留才，因為轉型讓經濟成長，而成長的結果就是勞工也會得利，另外還有政府配套，促進投資，也會讓人才留下，政府都會做相關的處理。

透過攬才專法的通過及施行，國外白領感受到值得來台灣工作。未來將開放國際電競選手、VR/AR、電腦動畫動漫專才等皆可於補習班任教，另核發就業金卡、尋職簽證、自由藝術家工作許可，便利外國專才來台就業。