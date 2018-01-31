親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
婦聯會爭議延燒
勞基法新法公布
藍綠各黨拚選戰
空汙防制訂新規
日核食我擬解禁
政治
軍事
綜合
寶島新住民

速食店嫌麻煩拒出餐 櫃台騙「賣完」竟被客人聽到

王家梁認了曾沛慈 讚女方個性很真很開朗

花東地區不缺水電地 徐國勇：最缺是人才

2018-01-31 15:40聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

行政院今天在花蓮美崙工業區服務中心舉行「排除企業投資五缺障礙政策花東場次說明會」，也是13場中的最後一場，行政院政務委員徐國勇表示，花東地區不缺水、電、地，面臨的就是缺工、缺人才問題，並要從留才，攬才、育才著手。

徐國勇表示，育才部分要從技職學校著手，要讓技職學校應該要讓學生畢業後投入職場的速度加快，如果高職、高工，畢業後反而再去升學念大學，基本人力就會遇到斷層。

而產業要升級，就可以解決低薪問題，才能留才，因為轉型讓經濟成長，而成長的結果就是勞工也會得利，另外還有政府配套，促進投資，也會讓人才留下，政府都會做相關的處理。

透過攬才專法的通過及施行，國外白領感受到值得來台灣工作。未來將開放國際電競選手、VR/AR、電腦動畫動漫專才等皆可於補習班任教，另核發就業金卡、尋職簽證、自由藝術家工作許可，便利外國專才來台就業。

最後他也向企業界喊話，現在是投資台灣最好的時候，從股市、經濟指數，去年經濟成長數據是2.84，是相當高的，過去還曾經連1都沒保住；另外，失業率降到3.71，他也認為還會往下降，而失業人口越來越少也表示人力的缺乏越來越多，因此在花東場，會特別從人力、人才部分向廠商做說明。

行政院政務委員徐國勇出席「排除企業投資五缺障礙政策」花東場。記者徐庭揚／攝影
行政院政務委員徐國勇出席「排除企業投資五缺障礙政策」花東場。記者徐庭揚／攝影
分享

徐國勇失業補習
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

段宜康：2013民進黨黑道入黨潮 黃國昌汐止服務處主任最關鍵

2018-01-31 16:08

看民調烏龍 宋楚瑜：若當年沒有假民調我總統早當完

2018-01-31 15:15

軍公教加薪3％後 樓地板金額改為33140元

2018-01-31 13:10

台韓兩總統 人氣為何差那麼大！

2018-01-31 17:08

黨產會2月1日臨時會 預料禁婦聯會處分財產

2018-01-31 14:02

周刊：有空按摩沒空受訪 女主播暗酸余筱萍靠爸

2018-01-31 09:56

群聯勒索案外案扯小三 黃國昌：團隊已婉拒私事陳情

2018-01-31 10:47

蔡總統臉書：幫員工加薪 反而讓企業發展得更好

2018-01-31 18:50

黃國昌質疑高官加薪7% 人事總處：鼓勵久任有前例

2018-01-31 18:20

13歲江璟亮錄取紐約大學 賴清德送筆電勉回饋社會

2018-01-31 17:48

經濟部長知名度不到1% 林濁水驚嘆世界奇蹟

2018-01-31 16:53

婦聯會協商破局 徐永明：葉俊榮下台謝罪

2018-01-31 16:32

段宜康：陳裕仁曾當羅福助總幹事

2018-01-31 16:16

軍公教加薪3% 黃國昌：高官加薪7%是什麼邏輯？

2018-01-31 16:13

捷運國車國造爭議 蔡煌瑯：不求當統包 只求參與

2018-01-31 15:39

反駁陳日君 教廷發言人：教宗完全掌握中梵對話

2018-01-31 14:38

他批段宜康「新潮流為打擊黃國昌 藉機抹黑我」

2018-01-31 14:28

呂國華不選宜蘭縣長了

2018-01-31 14:01

盧秀燕提財政願景 批林佳龍舉債大增

2018-01-31 13:59

4年4萬戶？社會住宅政策 差很大

2018-01-31 13:59

參選高市長?韓國瑜：3月7日表態

2018-01-31 13:59

內政部推社會住宅「包租代管」 目前北桃入住60戶

2018-01-31 13:49

陸委會報告：陸動作頻頻 我政軍壓力增加

2018-01-31 13:32

【即時短評】主動與青年分手的蔡政府

2018-01-31 12:36

社宅少、房價高 社會住宅政策進步空間大

2018-01-31 12:26

4年4萬戶社會住宅 2020年完工不到一半

2018-01-31 12:24

【重磅快評】住都中心有那麼急嗎？

2018-01-31 10:09

一句「小英栽培」 綠雙姝大和解 還把余天兒也扯進

2018-01-31 09:00

推薦檢察總長 檢察官票選五人

2018-01-31 00:18

檢察官要的總長 與總統一樣嗎？

2018-01-31 00:10

這五人…為起訴一夜白髮 被人嫌不藍不綠

2018-01-31 00:07

蔣萬安：台灣的經濟發展 不是建立在勞工做功德之上

2018-01-30 22:46

陸推中國價值 蔡正元：可把太陽花閃兵寫成台灣價值

2018-01-30 21:44

李來希：民進黨吃香喝辣 軍公教苦度寒冬

2018-01-30 20:52

民調高卻輸了初選 他自曝被要求「拿錢退選」

2018-01-30 20:36

國民黨辦論壇 台企聯三任會長全到齊

2018-01-30 18:44

立院臨時會結束 賴清德：完成許多不可能的任務

2018-01-30 17:32

立院臨時會結束 蘇嘉全感謝朝野理性、互相尊重

2018-01-30 17:20

都更中心設置條例三讀過關

2018-01-30 16:50
看更多

熱門文章

看民調烏龍 宋楚瑜：若當年沒有假民調我總統早當完

2018-01-31 15:15

國道20公里免費 先砍柴油車，再砍燃油車？

2018-01-30 23:46

軍公教加薪3% 黃國昌：高官加薪7%是什麼邏輯？

2018-01-31 16:13

31：28！主戰派翻盤 婦聯會決議拒簽行政契約

2018-01-31 13:03

民調高卻輸了初選 他自曝被要求「拿錢退選」

2018-01-30 20:36

新台幣設計使用人物肖像 央行解釋兩大關鍵

2018-01-31 12:25

高志鵬辦新台幣設計競賽 鄧麗君成唯一入選肖像

2018-01-31 11:07

周刊：有空按摩沒空受訪 女主播暗酸余筱萍靠爸

2018-01-31 09:56

侯漢廷：昔放傳聞稱核食可怕的「是民進黨」

2018-01-31 06:35

藍綠沒人了？這些老將回鍋參選 是解方還是瀉藥

2018-01-31 08:00

一句「小英栽培」 綠雙姝大和解 還把余天兒也扯進

2018-01-31 09:00

獨╱呂國華不選了！尊重黨提名林姿妙選宜蘭縣長

2018-01-31 09:41

李來希：民進黨吃香喝辣 軍公教苦度寒冬

2018-01-30 20:52

軍公教加薪3％後 樓地板金額改為33140元

2018-01-31 13:10

姚立明將任競選總幹事 姚文智：將勇往直前

2018-01-30 19:17

姚立明昔日挺柯、今棄「前東家」 北市府：尊重

2018-01-30 20:58

直言集／尷尬了…核食解不解禁 行政部門沒套好招

2018-01-30 23:57

黃智賢：簽行政契約是跪地投降 婦聯會膝蓋不能彎

2018-01-30 21:48

婦聯會員大會醞釀「奪權」 雷倩：明天過後，我心如秤

2018-01-31 02:17

群聯勒索案外案扯小三 黃國昌：團隊已婉拒私事陳情

2018-01-31 10:47

軍公教一、二月3%加薪 下周一併發

2018-01-30 23:57

經濟部長知名度不到1% 林濁水驚嘆世界奇蹟

2018-01-31 16:53

段宜康：2013民進黨黑道入黨潮 黃國昌汐止服務處主任最關鍵

2018-01-31 16:08

獨家／行政契約不能簽 辜嚴倬雲說帖籲會員投下反對票

2018-01-31 09:58

陸推中國價值 蔡正元：可把太陽花閃兵寫成台灣價值

2018-01-30 21:44

傳姚立明加入姚文智團隊 柯文哲：發生再煩惱

2018-01-31 03:25

【即時短評】主動與青年分手的蔡政府

2018-01-31 12:36

張懸母親談海珠：婦聯會不能成為第一個投降者

2018-01-31 15:39

學員換穿短䄂軍裝披露敦睦艦隊去向 可能海外會合蔡總統

2018-01-31 09:56

嘉縣長初選 翁章梁、張明達為簽不投靠國民黨承諾書爭執

2018-01-30 20:36

這五人…為起訴一夜白髮 被人嫌不藍不綠

2018-01-31 00:07

婦聯會簽行政契約料破局 反方擬拔雷倩

2018-01-31 00:29

韓國瑜3月7日表態選高市長 還有旅美教授也要選

2018-01-31 12:04

差別費率治空汙…烏賊機車 停車將變貴?

2018-01-31 00:07

柯文哲前競選總幹事姚立明相挺 姚文智：內部政變

2018-01-31 11:58

潘維剛、雷倩 交火到最後一刻

2018-01-31 00:31

反對簽行政契約 潘維剛：什麼年代還割地賠款又為奴？

2018-01-31 11:51

【重磅快評】住都中心有那麼急嗎？

2018-01-31 10:09

姚立明助陣 姚文智：盼明天上班

2018-01-31 13:39

婦聯會決議拒簽行政契約 葉俊榮：遺憾但不撤免雷倩

2018-01-31 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top