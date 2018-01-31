捷運國車國造爭議 蔡煌瑯：不求當統包 只求參與

2018-01-31 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運萬大線、桃園捷運綠線機電標陸續以資格門檻排除台灣廠商參與投標資格，引起台灣車輛公司董事長蔡煌瑯罵柯P「崇洋媚外」、呼籲不要鄙視國人技術；今天蔡煌瑯接受電台訪問時，再次強調軌道工業、產業鏈技術提升重要性，並指出桃園市府已允許台車公司與國外主投標商合作參與標案。

針對捷運標案以「無實績」為由阻擋台車公司參標，蔡煌瑯說，實績是有標到過相關案子履約的經驗，過去台車公司多為合作造車因此都沒實績，但國內若永不給機會投標、得標，就永遠都沒有實績。20年前中國大陸就是利用國內市場標案與國際大廠合作，成就今天的中國車輛公司，還能輸出高鐵、捷運、輕軌到各國。他只是要求開放標單，讓台車有機會和國外大廠合作。

蔡煌瑯說，萬大線標機電標分別有機電、供電、車輛製造，可由3家公司組合承攬，但北市捷運局標案要求3家公司都要有從屬關係，如轉投資、子公司等關連。例如台車若有資格參加，想找西門子合作，西門子必須是關係企業；如此根本強人所難，故意排除國內車廠。

至於桃園綠線，蔡煌瑯表示，桃園市府日前已同意讓台車公司參與招標案中車輛的分包商，至少給了參與的門票，不像台北完全排除；台車這次與日立公司合作，最後若確定得標，綠線設計規畫時，台車公司工程師就能全程參與，從中學到中運量車輛設計等經驗，甚至能進行技術移轉。