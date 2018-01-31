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推薦檢察總長 檢察官票選五人

2018-01-31 00:18聯合報 記者蘇位榮王聖藜／台北報導

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檢察總長顏大和五月卸任，檢察官協會舉行全國檢察官票選推薦檢察總長活動昨天開票，得票最高的前五位依序是台灣高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民、法務部常務次長張斗輝、司法官學院院長蔡碧玉及新北地檢署檢察長朱兆民，五人名單將供法務部長邱太三及總統蔡英文提名檢察總長參考。

檢協會理事長、現任檢察總長顏大和表示，票選是讓現役檢察官選出心目中的總長人選，「雖然對總統沒有拘束作用」，但代表檢察界民主化的實踐。票選結果本周會轉呈總統蔡英文參考。檢協會則表示，這次投票表達檢察官團體的聲音。

不過有基層檢察官質疑，票選名單多數距離辦案很遠，是否足以代表檢察民意？一名年輕檢察官說，「選票上的名字許多都不認識，怎麼選？」

法界指出，高檢署檢察長王添盛雖獲全國第一高票，但他已六十八歲，依法官法規定，法官、檢察官七十歲不得辦案，過去檢察總長、最高法院院長最遲都在七十歲退休，但法院組織法則規定總長任期四年，王若獲得提名總長，是只擔任兩年或是任滿四年，屆時能否具名提起非常上訴，恐生法律爭議。

現任總長顏大和任期至五月八日，依法總統要在總長任滿前一個月，提名新任人選送立法院審議，經立委投票獲半數以上同意才能上任。

檢協會對全國檢察官發出一三七六張選票，有八百一十名檢察官投票，六票無效票，八O四張有效票，每人可圈選五人，也可自行填寫人選，投票率百分之五十八點八六。

令人意外地是，被稱為全國第一大檢察署的台北地檢署，有一百五十位以上檢察官，但投票率僅百分之五十四，低於整體投票率；台北地檢署檢察長邢泰釗和調查局長蔡清祥雖是熱門總長人選，但得票數都未進入前五大。現任法務部參事的陳瑞仁檢察官是未列在選票上、由檢察官自行填寫推薦最多的人選。

顏大和
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