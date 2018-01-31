這五人…為起訴一夜白髮 被人嫌不藍不綠

2018-01-31 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



檢察總長票選推薦的計票過程。 記者蘇位榮／攝影 分享 facebook

檢協會票選檢察總長結果，高檢署檢察長王添盛如預期地以三二一票奪下第一名，第二高票的台中高分檢檢察長江惠民與王的風格迥異，張斗輝被視為法務部長邱三太最信賴的次長，司法官學院院長蔡碧玉是檢察官票選推薦總長首度出現女性代表，新北地檢署檢察長朱兆民被視為大黑馬。

王添盛曾任法務部常務次長及主任秘書、台南及台中高分檢檢察長、台北地檢署檢察長，藍、綠關係俱佳，對長官交辦任務盡力達成。不過，六十八歲的王添盛能否擔起四年任期的總長職務，相關法律規定是他一大阻力。

拿下二三六票的江惠民，曾任法務部常務次長、檢察司長、高雄及台中地檢署檢察長，他在雄檢任內主動透過國際司法互助平反一起冤案，鄭性澤被控殺警官司大逆轉也是他在台中高分檢任內聲請再審而翻案。江雖受不少年輕檢察官支持，但他在馬政府時期被說不夠藍、如今也被人說「不夠綠」。

第三高票的張斗輝拿到近兩百票，曾任法務部主任秘書、台南高分檢檢察長、台中地檢署檢察長的他，在擔任中檢襄閱時處理過九二一大地震等重大案件，幾乎是以辦公室為家，與同樣來自台中的部長邱太三有深厚信任關係。

第四名的蔡碧玉是首度被票選推薦為總長人選的女性代表，在陳定南任法務部長時受重用，馬政府後期接任台北地檢署檢察長，被深綠人士指責對「馬英九案」放水；蔡政府上任，她早就成為被點名撤換對象，前途難料。

新北地檢署檢察長朱兆民以一四九票成為此次大黑馬，曾任職海關的他，早期就是台北地檢署忠組的明星檢察官，在查緝經濟犯罪、治平掃黑上經驗豐富。朱檢視案件角度，不純粹以檢察官思維看待，更擅整合資源讓案子圓滿落幕。

朱兆民在北檢曾有「一夜白髮」的知名事跡。當年的拉法葉案起訴書，原本特調小組內部意見不一，後來在撤換檢察長後，由朱兆民完成起訴書，但他原本滿頭黑髮瞬間花白，可見其壓力。