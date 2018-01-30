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總統見佛訥 感謝堅定支持提升台美關係

2018-01-30 17:09中央社 台北30日電

總統蔡英文今天接見華府智庫「傳統基金會」創辦人佛訥，除給予一個熱情擁抱外，並感謝佛訥是台美關係最堅定的支持者；傳統基金會研究台美與兩岸關係等議題，展現出美國支持兩岸關係維持現狀以及確保台灣免於受到威脅的重要性。

佛訥是「川蔡通話」的關鍵人物。蔡總統在2016年12月曾和當時的美國總統當選人川普通電話。當時，情人士表示，美國大選前後建立各面向的聯繫管道和這次的通話，美國傳統基金會創辦人佛訥是關鍵人物。

蔡總統上午接見華府智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）博士一行，訪賓包括傳統基金會「經濟自由指標」編輯金凡中（Anthony Kim）。這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統見到佛訥，先給他一個擁抱。她致詞提到，佛訥在台灣鼎鼎有名，他從40年前第一次訪問台灣以來，一直是台美關係最堅定的支持者。台灣走過一黨專政的威權統治，今天成為自由、開放、繁榮的民主國家，這段轉型的過程，佛訥都有親身體驗。

蔡總統引述佛訥曾說「我們很驕傲，在艱難的時刻，我們和台灣人民站在一起，並且幫助他們成為自由、繁榮的社會」。她說，直到今天，佛訥仍持續給台灣最大的支持。

蔡總統提及，上個月「傳統基金會」在台北協辦了「第七屆台美日三邊安全對話研討會」，彰顯了台灣在印太區域的戰略重要性。上週，基金會也針對M503航路議題發布了一份報告，不僅指出中國單方面的行動所帶來的威脅，同時再度大力倡議美國對台灣的支持。

蔡總統指出，「傳統基金會」持續針對台美關係、兩岸關係、軍購、區域安全等議題，不斷提出研究和分析。這些努力都凸顯了一個共同的觀點，那就是區域的和平與穩定不只需要台灣的承諾，更需要來自所有利益關係者的承諾；同時也展現出美國支持兩岸關係維持現狀以及確保台灣免於受到威脅的重要性。

對於佛訥及「傳統基金會」所做的一切，讓台美之間的長期夥伴關係更加穩固和提升，蔡總統表達感謝，也相信他們將永遠跟台灣人民站在一起，並且是台灣最好的朋友。蔡總統並請訪賓向新上任的「傳統基金會」會長Kay Coles James女士轉達問候和邀請，期待很快能在台灣接待她。

這場接見，由外交部次長章文樑陪同，總統府秘書長吳釗燮及國家安全會議諮詢委員陶儀芬也在座。（編輯：李淑華）

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