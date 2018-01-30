都更中心設置條例三讀過關

2018-01-30 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



立法院臨時會今天三讀通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」，未來將以行政法人方式，由國家都更中心管理社會住宅、整合投資都市更新事業，僅限於公辦都更業務，並須報請監督機關內政部核定，同時也明定董監事利益迴避原則。此外，若都更中心績效不彰，內政部可提請行政院同意後命其解散，但需承擔其相關債務。

在組織方面，條文明定，中心設置董事11人至15人，政府機關表不得超過董事總人數1/2；董事會2個月開會一次，並規範董事、監事及董事長之配偶及三等親內血親、姻親，不得擔任本中心職務，遵守利益迴避原則。董事、監事或其關係人，也不得與本中心為買賣、租賃、承攬及其他交易行為，或利用職務機會違背法令行賄及收賄。違反前項規定致本中心受有損害者，行為人應對其負損害賠償責任。

此外，中心設置專任董事長1人，由內政部就董事中提請行政院院長聘任之；解聘時亦同。董事長初任年齡不得逾65歲，任期屆滿前年滿70歲者，應即更換，但有特殊考量，經行政院核准者，不在此限。至於專任董事及監事之報酬由內政部核定之。

條文也規定，中心受託辦理社會住宅管理、擔任都市更新事業實施者、投資都市更新事業計畫之業務，提經董事會通過後，需報請監督機關核定才能執行。另外，本中心執行業務之現金盈餘超過150億元時，得適度提撥給中央都市更新、住宅及新市鎮開發等相關營建建設基金，以挹注政府建設。

條文規定，中心也需主動公開其年度財務報表、年度業務資訊及年度績效評鑑報告。前項年度績效評鑑報告，應由監督機關提交分析報告，送立法院備查。必要時，立法院得要求監督機關首長率同本中心之董事長、執行長或相關主管至立法院報告營運狀況並備詢。

條文也明定，本中心執行第三條業務時（社會住宅託管、都市更新事業整合及投資等），經監督機關同意後，得向登記機關取得戶籍或土地登記資料，但不得做其他使用，期蒐集、處理及利用等事項，應依個資法相關規定辦理。

除此之外，條文也規定，中心若因情事變更或績效不彰，致不能達成設立目的時，由監督機關提請行政院同意後解散，終止聘僱人員契約，並且將剩餘財產繳庫，其相關債務由監督機關概括承受。