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國民黨基隆市長提名爆交換說 吳敦義：沒有人要官位

2018-01-30 16:24聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨基隆市長初選民調爆烏龍，周日公布民調民調結果，先由移民署前署長謝立功勝出，之後又變為現任議長宋瑋莉逆轉，引發軒然大波。但昨原傳出宋主動退選，最後又將球丟回黨中央，傳出宋要條件交換說，黨主席吳敦義今天否認。

吳敦義表示，黨中央已邀宋瑋莉與謝立功商量，最後結果他不知道，但可以確定的是，「沒有人要官位」。吳說，宋謝兩位都是做過重要職務的人，外界「不必去猜測」協調過程。

吳敦義謝立功
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