蔡總統見佛訥「區域的和平與穩定不只需要台灣的承諾」

2018-01-30 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天上午接見華府智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）博士一行人，蔡總統在致詞時，除了感謝佛訥博士及該基金會持續協助台美兩國長期夥伴關係更加穩固和提升，並表示，區域的和平與穩定不只需要台灣的承諾，更需要所有利益關係者的承諾。

蔡總統說，她很高興又看到她的老朋友，同時也是台灣的好朋友，佛訥在台灣鼎鼎有名，他從四十年前第一次訪問台灣以來，一直是台美關係最堅定的支持者。台灣走過一黨專政的威權統治，今天成為自由、開放、繁榮的民主國家，這段轉型的過程，她相信佛訥都親身參與和體驗，直到今天，佛訥仍持續給台灣最大的支持。

「傳統基金會」去年十二月在台北協辦了「第七屆台美日三邊安全對話研討會」，蔡總統說，這彰顯了台灣在印太區域的戰略重要性，基金會之前也針對M503航路議題發布了一份報告，不僅指出中國單方的行動所帶來的威脅，同時再度大力倡議美國對台灣的支持。

蔡總統表示，「傳統基金會」持續針對台美關係、兩岸關係、軍購、區域安全等議題，不斷提出研究和分析。這些努力都凸顯了一個共同的觀點，那就是區域的和平與穩定不只需要台灣的承諾，更需要所有利益關係者的承諾；同時也展現出美國支持兩岸關係維持現狀以及確保台灣免於受到威脅的重要性。

蔡總統說，佛訥及「傳統基金會」所做的一切，讓台美之間的長期夥伴關係更加穩固和提升，她除了表達感謝，也相信他們將永遠跟台灣人民站在一起，並且是臺灣最好的朋友。她並希望自己能很快在台灣接待基金會新上任的會長Kay Coles James女士。

陪同晉見蔡總統的人士還包括傳統基金會「經濟自由指標」編輯金凡中（Anthony Kim），我方則有總統府秘書長吳釗燮及國家安全會議諮詢委員陶儀芬及負責接待的外交部次長章文樑等人。