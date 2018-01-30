中職／史上首位 總統蔡英文接見總冠軍桃猿隊

2018-01-30 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統蔡英文（2排右7）30日在總統府接見2017年中華職棒總冠軍隊伍Lamigo桃猿隊，並與桃園市長鄭文燦（2排右6）、全隊球員、啦啦隊成員等人合影留念。 中央社 分享 facebook 蔡英文總統今天接見2017年球季中華職棒總冠軍桃猿隊，這是史上首度有職棒球隊獲邀進總統府，蔡總統說，她有一個計畫，從今年開始，每一年都要邀請台灣大賽的冠軍隊來到總統府，「我們是在創造一個歷史、一個傳統、一個慣例」，她很高興這個歷史是由桃猿隊開始，也希望職棒第五、六隊也能成軍。

桃猿隊下午是和中華職棒會長吳志揚、桃園市長鄭文燦等人一同前往總統府，在蔡總統等人致詞後，桃猿隊也致贈蔡總統一件10號球衣，上面寫著蔡英文，蔡總統則回贈國家因你而偉大的毛巾及總統今年的春聯。

蔡總統說，做這件事（邀請台灣大賽冠軍隊來總統府）的原因很簡單，各位的表現值得全國人民再一次為你們歡呼。除了這個原因之外，她也要藉著這個機會告訴國人，這就是政府和國家對職業棒球運動的高度重視。

蔡總統表示，總統府裡面有許多年輕的幕僚，他們很多都是各位的球迷。今天，他們也在現場。這些年輕的同仁會支持猿隊，不是沒有道理。她讚許桃猿隊董事長劉保佑及領隊劉玠廷，在兩位的領導之下，猿隊球團強調創新、活力。現在，去桃園球場看球，是一種全新的感受。去桃園球場，她甚至可以這樣說看猿隊比賽，是一種時尚，是一種朝聖，「你們正在改變台灣的職業棒球。」

蔡總統也提到鄭文燦說，上次她到球場去，就是跟鄭文燦一起看猿隊跟統一獅的比賽。鄭文燦在球場真的很受球迷歡迎，這表示桃園市政府在落實棒球的屬地主義上，有非常傑出的成果。恭喜鄭市長，2017年，台灣最強的棒球隊，就是在桃園。

蔡總統更以桃猿隊總教練洪一中的外號「諸葛紅中」說，桃園現在不只有胖周瑜（指鄭文燦），我們還有諸葛紅中。

蔡總統細數桃猿隊幾位明星球員，包括「大王」王柏融、「小胖」林泓育、「鄉長」陳禹勳，另外也提到郭嚴文、詹智堯、王溢正、林柏佑、王躍霖、朱育賢、林承飛等人。

蔡總統說，現在各隊陸續開始春訓，預備新的一年的球季。她要幫中華職棒加油，四隊都要加油，才能帶給球迷最精彩、最刺激的比賽，也希望明年還能在這個地方看到桃猿隊。

總統蔡英文（前中）30日在總統府接見2017年中華職棒總冠軍隊伍Lamigo桃猿隊，由球員王溢正（前左）與王柏融（前右）代表致贈球衣給蔡總統。 中央社 分享 facebook

再獲總統接見 洪一中：感覺不一樣

【中央社／台北30日電】

桃猿隊為史上首支受邀進總統府的職業棒球隊，總統蔡英文今天說，希望接見每年職棒總冠軍隊可以成為慣例；總教練洪一中則回憶國手時曾受接見，感覺很不同，「很榮耀」。

桃猿隊為去年中華職棒總冠軍隊，也成為首支獲邀入總統府的職業棒球隊，總教練洪一中表示，帶領桃猿隊15年，從事職棒運動20多年，「第一次以職業運動員帶著球隊來，個人感到很榮耀。」

洪一中過去國手時也曾受邀入總統府獲總統接見，他表示印象中蔣經國、陳水扁時期都有過，被問起這次再獲總統接見心情上的不同，洪一中表示，「蔣經國那時候比較嚴肅，要進來總統府感覺很可怕，剛剛看到連雨傘都可以帶進來嚇一跳，以前連筆都不能帶，感覺當然不一樣。」

蔡總統在致詞中提到，希望從今年開始，每年都邀請中華職棒年度總冠軍隊到總統府，成為一個慣例，「因為各位的表現值得全國人民再一次為你們歡呼。」

洪一中說，運動員有好的成績，總統召見對球員來說是一種光榮，他也提到桃猿隊近幾年成績不錯，「大家都說我們很強，但我每天還是過得戰戰兢兢，我們練球的份量絕對比人家多，也比人家勤，雖然不敢講我們球隊是最強的，但卻敢說是最努力的。」