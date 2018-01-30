綠營盼都更中心速成 藍委質疑「疊床架屋」

2018-01-30 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



立法院臨時會今天下午針對「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案朝野協商，民進黨團表示，這是一項攸關民生議題、有時效性的法案，並且也牽涉到世大運選手村是否能被政府收回做社會住宅，希望各黨團能支持。國民黨總召林德福質疑，營建署下就有類似單位，根本是疊床架屋。國民黨立委李彥秀則認為，要如何強化中央管理品質，跳脫民眾對社會住宅刻板印象，需要更詳細的配套措施。

內政部政務次長花敬群表示，以往政府負責都更的業務單位較偏向法制面，對於實務了解與民間單位還是有落差，因此都更中心可以補足這塊，另外也有效活化政府土地資產，協助招商事宜。

民進黨總召柯建銘表示，「國家住宅及都市更新中心設置條例」是一個急迫性法案，也是民生法案，攸關世大運選手村將來交回給政府做社會住宅，7月份就會開始，有時效性問題。希望能獲得各黨團支持。

林德福說，營建署下面就有類似相關單位，現在中央又要設立都更中心，根本是疊床架屋。中央規劃好交給地方執行處理是最理想，但都更中心本身進駐人員又非公務人員，定位不明，掌握發包重任，如果事前未規劃好會留下很多後遺症。另外都更現階段最嚴重問題就是要經過全體房屋持有人一致同意才能啟動，政府也無法用公權力介入。

李彥秀指出，柯總召急著過條例是因為世大運選手村問題，但都更牽扯到龐大利益問題，未來該如何做區隔，是否會有有球員兼裁判或圖利問題？政府投資賠錢是否也是政府買單？除此之外，如果未來中央擬將土地做社會住宅，要如何強化中央管理品質，跳脫民眾對社會住宅刻板印象，都是問題。

花敬群表示，以往政府負責都更的業務單位較偏向法制面，對於實務了解與民間單位還是有落差，而公辦都更執行因為政府無專業人力操作只能招商，都更中心成立剛好可以補足這塊。另外，鄰近國家在推動住宅政策和都市中心都會成立這樣行政法人，政府政策才有量能與民間銜接，成為重要的溝通橋樑，同時有效活化政府土地資產，協助招商事宜。

至於是否會出現球員兼裁判或圖利問題現象，花敬群表示，都更中心要提投資計畫報內政部核定後才能進行，並非中心員工個人能啟動。