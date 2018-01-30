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總預算三讀 柯建銘：會期初就擔心案海杯葛

2018-01-30 16:16中央社 台北30日電

民進黨團總召柯建銘。聯合報系記者林伯東／攝影
民進黨團總召柯建銘。聯合報系記者林伯東／攝影
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民國107年度中央政府總預算今天完成三讀，民進黨團總召柯建銘說，這會期一開始，就擔心國民黨拿案海杯葛，終究還是拿出2500多案。國民黨團表示，善盡監督責任。

立法院臨時會院會今天三讀通過民國107年度中央政府總預算，歲出部分共計刪減新台幣249.1億元，刪減比例約為1.25%，刪減後總預算歲出部分為1兆9668億元。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘下午受訪時表示，中央政府總預算關係國家政策推動，及公務員加薪的問題，這會期一開始，就很擔心國民黨拿案海杯葛，終究還是拿出2500多案；讓人驚訝的是，時代力量也學起國民黨拿出案海685案。今天總預算三讀通過，希望國家面對未來一年，繼續往前走。

柯建銘說，協商過程中很多不愉快、互相抹黑，包括台大校長的主決議，雖然今天已經停止收案，但時代力量硬要再提案，教育部立場已經很清楚，「就不必再作秀」，讓校園還給校園，他也勸時代力量撤案會比較好。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀則表示，在個別委員及黨團所提出的預算提案部分，國民黨增列217億元歲入、減列46億元歲出、凍結361億元的預算，更以要求行政單位提出書面報告、專案報告的方式，善盡實質審查、實質監督、實質把關的責任。

李彥秀說，這次的朝野協商過程中，國民黨團樂見執政黨願意做出部分退讓，行政單位也展現溝通誠意，讓年度總預算得以順利完成協商審查，國家運作不致有所窒礙。

時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，雖然統刪240億元和去年相較規模一致，但還是希望能透過預算達到行政和政策改革；時力對幾個部會改革的部分，有成功、有失敗，比較成功的是體育署這塊，但矯正署這方面還要再努力。而關於大學校長遴選問題，因為執政黨反對，所以無法變成立法院的態度。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，總預算既然沒有政治色彩，就不要拖到會期最後，甚至以召開臨時會的方式來審查，希望未來能在正常會期中，將總預算案列為第一優先，先順利的完成；至於這次刪減的額度，親民黨可以接受。

時代力量國民黨立法院
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