立法院新會期 擬訂於2月27日開議

2018-01-30 15:28 中央社 台北30日電



立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商，朝野立委達成共識，立法院下會期自2月27日起開議，3月8日進行各常設委員會召集委員選舉。

蘇嘉全下午召集黨團協商，研商國家住宅及都市更新中心設置條例草案案相關事宜，及研商第9屆第5會期開議日相關事宜。

蘇嘉全表示，時代力量黨團已經表達不會來參加協商，但對於2月27日開議，時代力量沒有意見。若確定2月27日開議，當天就進行行政院長施政總質詢，接著安排委員會整體流程。

他說，3月1日無黨籍、少數黨團委員參加常設委員會抽籤，3月2日各黨團提出委員參加委員會名單及實際席次，3月6日編定召集委員選舉名冊，3月8日選舉召集委員。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，這樣的安排符合大家期待，但因時代力量沒來，「有點變數」，無論如何請蘇嘉全要讓時代力量簽協商結論，否則到時候又有變數。

蘇嘉全則說，已經問過時代力量立委黃國昌、徐永明，並得到授權，「這沒有問題」。

時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，國家住宅及都市更新中心是行政法人，行政法人一直效率不彰，時代力量對此有疑慮，且人事行政總處對行政法人的檢討也很不完整；另外，民國107年度中央政府總預算案審查時，時代力量對矯正署提出的幾個案子，法務部都同意了，但遭民進黨團否決掉，因此時代力量未出席下午朝野協商，表達抗議。