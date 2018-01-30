蔡正元：官派校長吧！綠營再接再勵

相關新聞
管校長卡卡！ 教部：台大說的不算 須遴委會認定2018-01-30 00:32
時力版主決議 民進黨中立放棄表決2018-01-30 00:28
學者連署促開校務會議 台大：遴選校長是遴委會權責2018-01-30 00:30
抗議政治力介入台大 逾30名海內外院士連署2018-01-29 21:38
教育部要台大重開遴委會 曾志朗批：故意找麻煩2018-01-29 21:36
【即時短評】教部拿監委當拖延審查擋箭牌 用遴委會政治操作翻案？2018-01-29 15:11
釐清管中閔校長資格疑慮 教部：開遴選會是最快辦法2018-01-29 14:59
台大校長遴選時力也轉彎？ 提案文去台大2018-01-29 13:43
台大校長遴選╱范雲：遴選規則該檢討 政治力不該介入2018-01-29 13:41
新聞幕後／獨董爭議左右台大校長選情？2事證推翻2018-01-29 13:37
台大回應學者連署：校長遴選 非校務會議權責2018-01-29 13:34
台大校長剩3天交接 教育部公文仍「卡管」2018-01-29 13:31
管爺聘任風波 時力諷綠：一朝被蛇咬十年怕草繩2018-01-29 13:05
不介入時代力量主決議 柯建銘：院會表決我們不會投2018-01-29 12:15
影／反對高教中資化陣線 台大校門抗議2018-01-29 11:56
管中閔爭議 柯建銘：綠營一向尊重校園自主2018-01-29 11:39
不只管中閔風波不斷！過去還有這十位教授因爭議一炮而紅！2018-01-29 11:28
學生團體：台大校長遴委會 應有更多學生代表2018-01-29 11:05
管中閔聘任案爭議 時代力量改主決議拿掉台大2018-01-29 10:44
學者連署籲開校務會議 台大：遴選校長非校務會議2018-01-29 10:17
台大校長案 包正豪：教部搞小鼻子小眼睛拖延手段2018-01-29 09:31
剩3天 管如何組治校團隊 學者：教部再拖 傷台灣高教2018-01-29 09:18
內幕／獨董爭議影響選舉結果？2事證說不可能！2018-01-29 08:27
管中閔風波 時力將修正提案內容2018-01-29 00:19
「獨派」也連署 籲台大開校務會議釐清管中閔案2018-01-28 23:44
引布袋和尚詩作 管中閔周日晚再發文：澹然冷靜2018-01-28 22:09
民進黨撤「卡管」主決議 管中閔首度臉書回應2018-01-28 22:05
台大校長遴選爭議提案 時代力量不撤案2018-01-28 19:49
台大校長遴選撤主決議 民進黨：尊重大學自治2018-01-28 17:42
李艷秋：靠搓湯圓換「卡管」案 國民黨自我作賤2018-01-28 17:40
連署者求與管中閔切割 台大教授：並非能一分為二概念2018-01-28 16:16
葉丙成：舊思維作法讓台大被修理、校譽受損2018-01-28 13:22
蔡正元：真笨！管爺作主 怎麼會是台灣價值？2018-01-28 10:43
羅智強諷：何不將台大改成「民進黨立」2018-01-28 09:21
綠攔殺管中閔 他提5疑點要找藏鏡人2018-01-28 08:59
冷眼集／政治力介入校園 民進黨會就此收手？2018-01-28 00:16
管中閔：大學自主是不是台灣價值？2018-01-28 00:16
民進黨撤案不道歉？ 洪孟楷諷：指控的綠委像不了爺們2018-01-27 23:49
管中閔「暫緩聘任」風波 民進黨撤案了2018-01-27 23:45
熱門文章
差很大！史上最萌大學准考證 監考老師也傻眼2018-01-29 14:58
釐清管中閔校長資格疑慮 教部：開遴選會是最快辦法2018-01-29 14:59
內幕／獨董爭議影響選舉結果？2事證說不可能！2018-01-29 08:27
教育部要台大重開遴委會 曾志朗批：故意找麻煩2018-01-29 21:36
學生團體：台大校長遴委會 應有更多學生代表2018-01-29 11:05
管中閔聘任案爭議 時代力量改主決議拿掉台大2018-01-29 10:44
不只管中閔風波不斷！過去還有這十位教授因爭議一炮而紅！2018-01-29 11:28
台大校長案 包正豪：教部搞小鼻子小眼睛拖延手段2018-01-29 09:31
管爺聘任風波 時力諷綠：一朝被蛇咬十年怕草繩2018-01-29 13:05
剩3天 管如何組治校團隊 學者：教部再拖 傷台灣高教2018-01-29 09:18
學者連署籲開校務會議 台大：遴選校長非校務會議2018-01-29 10:17
清華師生完成林仲桓遺願 鍺烯論文登上國際期刊2018-01-29 11:03
【即時短評】教部拿監委當拖延審查擋箭牌 用遴委會政治操作翻案？2018-01-29 15:11
管中閔爭議 柯建銘：綠營一向尊重校園自主2018-01-29 11:39
抗議政治力介入台大 逾30名海內外院士連署2018-01-29 21:38
新聞幕後／獨董爭議左右台大校長選情？2事證推翻2018-01-29 13:37
學測取消准考證 忘帶身分證件爆增13倍2018-01-29 13:59
新課綱重素養如何備課？ 全國高中教師跨科共研習2018-01-29 10:43
蔡正元：官派校長吧！綠營再接再勵2018-01-30 03:12
影／反對高教中資化陣線 台大校門抗議2018-01-29 11:56
台大校長遴選╱范雲：遴選規則該檢討 政治力不該介入2018-01-29 13:41
摔癱賢師高樹賢後續照顧、權益 北市教育局說話了2018-01-29 18:01
不介入時代力量主決議 柯建銘：院會表決我們不會投2018-01-29 12:15
台大校長剩3天交接 教育部公文仍「卡管」2018-01-29 13:31
台大回應學者連署：校長遴選 非校務會議權責2018-01-29 13:34
影／發票開獎、尾牙摸彩 中獎真會讓你幸福快樂？2018-01-29 08:06
清華人接寫遺作 林仲桓「鍺烯論文」躍國際2018-01-29 13:44
台東縣今年起補助 國中小學校長及兼任行政教師健檢費2018-01-29 15:05
反對高教中資化陣線 抗議台大校長遴選未充份揭露2018-01-29 11:30
台大校長遴選時力也轉彎？ 提案文去台大2018-01-29 13:43
荷蘭老人上課 學習如何跌倒2018-01-29 10:30
教師檢定應公布試題及答案 提點子成案2018-01-29 12:09
公東高工不只木工強 就連機器人競賽也鑲金戴銀2018-01-29 19:11
管校長卡卡！ 教部：台大說的不算 須遴委會認定2018-01-30 00:32
寫作教室／充滿閃光的寒假 去散步吧2018-01-29 08:25
臨時撥款法案遭杯葛 資金不足美政府關門3天2018-01-29 08:58
時力版主決議 民進黨中立放棄表決2018-01-30 00:28
學者連署促開校務會議 台大：遴選校長是遴委會權責2018-01-30 00:30
華語測驗改1年6次 聽讀採電腦化測驗2018-01-29 22:57
八年級生馬國研習 助青年認識貪污議題2018-01-29 11:42
留言