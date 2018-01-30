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蔡正元：官派校長吧！綠營再接再勵

2018-01-30 03:12聯合報 記者王寓中╱即時報導

針對台大校長遴選風波及校園自主，國民黨前政策會執行長蔡正元今天凌晨再度在臉書發文諷說，台大自主選個校長，是跟據大學法，建議綠營修大學法，像修水利法，水利會長由民選變官派，大學校長也可以由遴選變官派。

蔡正元說，這樣，管爺就當不了校長，這不就是綠營想要、而不敢提的方案。

他諷說，大家來鼓勵，綠營再接再勵！

台大蔡正元國民黨
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