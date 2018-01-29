影╱明天70大壽 吳敦義今許願國民黨2020重返執政

2018-01-29 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義明天七十大壽，今天中午宴請媒體時許下四願，希望神明庇佑台灣風調雨順、中華民國國泰民安、兩岸永續和平穩定發展、所有民眾健康幸福、萬事如意。吳也笑說，國民黨如果要萬事如意，2018一定要多贏幾個縣市、2020能夠有機會重返執政。