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台灣參與WHA 總統府：沒有被排除在外道理

2018-01-29 16:16中央社 台北29日電

第71屆世界衛生大會（WHA）將於5月底在瑞士日內瓦召開，總統府發言人黃重諺今天表示，台灣人民有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，也應該被一視同仁，沒有被排除在外的道理。

黃重諺回應媒體詢問時指出，積極參與國際組織並做出貢獻，是台灣做為國際社會一份子的權利和義務，也是全體台灣人的共同期盼。長久以來，國際社會歡迎並支持台灣積極參與各項國際活動和組織，也樂見兩岸在國際場合友善互動。

他說，爭取各項國際組織參與的工作，都由相關部門依照既有規劃積極進行中。過去這段期間也特別感謝包括美國、日本及許多友邦等國際社會的支持。

黃重諺強調，健康是普世人權，衛生防疫也不應該有國界。「世界衛生組織是世界的衛生組織，關切與服務全體人類健康是世界衛生組織的基本工作宗旨，不是來服務特定國家的政治立場。」

他說，身為國際社會的一份子，台灣人民有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，也應該被一視同仁，沒有被排除在外的道理，「這道理不辯自明」。

黃重諺表示，我國不僅是堅定的要參與並貢獻國際社會，「有這樣的決心」，也積極努力並持續推展深化與各國相關部門合作，確保國人的健康權益。

黃重諺總統府發言人瑞士
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