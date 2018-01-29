總預算案二讀 立法院開始表決大戰

2018-01-29 15:31 中央社 台北29日電



立法院臨時會院會29日上午宣讀完民國107年度中央政府總預算案中有共識的提案，下午起針對朝野黨團約320項尚無共識的提案進行表決。 中央社 分享 facebook 立法院臨時會院會今天上午宣讀完民國107年度中央政府總預算案中有共識的提案，下午開始針對朝野黨團沒有共識的約320項提案進行表決。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘告訴中央社記者，預計1天表決4個委員會的提案，2天內完成總預算案三讀，目前預計表決案320案，但因時代力量立法院黨團要撤的案子尚未送達，實際需要表決的案件尚無法最後確定。