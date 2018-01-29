台商返鄉被卡 藍議員：太扯！綁架自己孩子威脅對方

2018-01-29 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



兩岸春節加班機，因大陸片面啟用M503航路，民航局可能駁回航空業者申請，影響台商返鄉，台南市國民黨籍議員今天召開記者會，指蔡政府不准兩岸春節加班機是「綁架自己的小孩威脅對方」實在非常離譜，台灣政府阻斷台灣人回家的路，不僅傷了台灣人的心，也讓國際看笑話。

由於大陸片面啟用M503航路，民航局撂重話，指大陸航空公司執意使用相關航路，將無核准加班機申請空間，台商返鄉可能因加班機未被核准而受影響。

台南市議會國民黨團召開記者會「奉勸蔡政府行行好、放台商回家過年團圓」。議員盧崑福指出，農曆春節是大家最期待家人團聚的日子，但蔡政府不同意對岸的航空公司開加班機，連華航和長榮要爭取加班機也沒准，蔡政府的作法好像是綁架自己的小孩威脅對方，把在外打拼的台灣人當作兩岸談判的籌碼。

議員玉鳳表示，九二共識、一中各表是兩岸多年默契，蔡政府不承認以致於發生了M503事件，她要告訴蔡政府「笨蛋，問題不是台商」，台商離鄉背井要把錢帶回台灣，蔡政府竟把台商當作無能執政的棋子，對台商非常不公平，尤其台商不分藍綠，很多人也都投票給民進黨，民進黨竟是如此對待大家。

議員林美燕說，選舉時蔡英文和民進黨都說人民是頭家，如今有權力了，竟回頭欺負台灣人民、阻斷台灣人民回家的路，蔡政府根本不知蔡政府根本不知民間疾苦和遊子的心情，讓國際看笑話。

議員李中岑指出，蔡政府用政治立場剝奪人民權益，過去兩岸直飛班機很多，如今班機減少，日前她從對岸返國，必須到香港，再從香港飛台中，再從台中坐車回台南，舟車勞頓增加不便，春節兩岸若不能開加班機，台商回家的路將更遙遠，她拜託蔡政府不要再欺騙台灣人民，台灣人也不要再這麼好騙了。

洪玉鳳和林美燕也指出，蔡政府計畫要台商走小三通回台，但小三通平常就一票難求，更何況過年，萬一天氣不佳，金門一定會塞爆。