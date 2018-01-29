報到就任監委 陳師孟理髮打豬領帶

2018-01-29 15:33 中央社 台北29日電



監委陳師孟（圖）上午來到監察院報到，配戴小豬領帶的他，應要求解開釦子讓大家拍攝。 聯合報系記者許正宏／攝影 分享 facebook 新任監察委員陳師孟今天報到，他說，擔任監委是很有意義的工作，任期雖短但希望做一點事，喜歡豬的他打了一條有豬圖案的領帶，還特別去理髮，從「頭」開始。

新任監委楊芳婉、陳師孟上午11時完成報到，11位補提監委全數報到完畢。不等報到時間，陳師孟上午9時就進辦公室，辦公室內除有祝賀花籃外，充滿有關豬的陳設，包括豬的檯燈、馬克杯和時鐘，喜歡豬、視豬為吉祥物的陳師孟說，收集豬相關產品已有30幾年。

曾自爆擁有上百條豬圖案領帶，陳師孟今天打了一條藍底的領帶，上面的豬說：「嗨，我就是豬！」選擇領帶顏色有沒有什麼考量？陳師孟反問記者，「你不會認為我是泛藍吧」，引發現場一片笑聲。

陳師孟說，他大概是監委裡年紀最大的，在人生的最後階段有這個轉折（當監委），當然是一個挑戰，但他也覺得這是很有意義的工作，責任重大。昨天還特別去理髮，從「頭」開始。

監察院副秘書長許海泉帶領兩位監委認識監察院環境，並拜會監察院長張博雅，副院長孫大川和秘書長傅孟融也陪同。

陳師孟問到，公務人員規定不能為政黨或政治團體宣傳主張，所謂政治團體的定義是什麼？依人民團體法，政黨就是政治團體，如果有政治團體邀請他去演講、致詞，算不算幫其宣傳主張？

許海泉說明，現在要修人團法，以後政黨法會有明確規範，另外，監委部分，在紀律規範有完整說明，其中有提到要退出黨派。

監察院明天將召開年度工作檢討會，將是新、舊任監委首度一起開會，會否提出建言？陳師孟說，不會。檢討會是針對過去一年的工作做說明，他根本還毫無貢獻。

對於法界有人批評不適任，陳師孟說，他適不適任當然可以接受公評，也要看他就任後的表現來評斷。

根據總統府發布的總統令，特任王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林Walis．Perin、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲為監察院第五屆監察委員，任期至民國109年7月31日止。