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【重磅快評】基隆民調烏龍凸顯的國民黨危機

2018-01-29 09:14聯合報 主筆室

基隆民調數字有誤植，國民黨內掀起風暴。記者吳淑君／攝影
基隆民調數字有誤植，國民黨內掀起風暴。記者吳淑君／攝影
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國民黨基隆市長初選民調搞烏龍，原本以不到百分之一險勝的移民署前署長謝立功竟「翻盤敗」，換成基隆市議長宋瑋莉險勝。士氣猶在谷底尋求翻身契機的國民黨，竟連提名都搞此烏龍，凸顯的何止是基隆市長人選的難產，更是道盡黨內重重危機依舊。

基隆民調烏龍看似國民黨在台灣頭一地的問題，但隱藏在背後的第一個問題卻是民眾對國民黨組織機器依舊螺絲鬆動的嚴重質疑，更直白的批判就是：連民調都做不好，又如何告訴支持者能重返執政、治理國家？

第二問題是，此烏龍等同埋下同黨同志不信任初選機制的大地雷，表態參選新北市長的前台北縣長周錫瑋說，「這叫我怎麼相信所謂的民調！」就是顯例。若未能及時拆掉地雷，結果必然是初選失敗者個個輸得不甘心，又怎可能誠心輔選出線同志？

第三個問題在於，國民黨領導階層似無法即時作出正確損害評估，甚且可以說是整個輕忽第一時間的危機處理。從中央到地方黨部，事發後都將烏龍責任指向民調公司，或許這是事實；卻試問，出此大包後，黨核心領導群又在那裡，可曾跳出來勇於承擔、向民眾說明黨中央公正辦理初選的決心與態度？

國民黨組發會主委李哲華說，已要求基隆市黨部取消明天的核備人選會議，31日的提名也暫緩，等事件沉澱後再處理提名事宜。殊不知這也只是鋸箭式的技術性處理民調烏龍，又怎能有效消除黨員、民眾對國民黨是否具備重返執政能力的疑慮？

李哲華又說，民調數據誤植事件發生後，他第一時間向黨主席吳敦義報告，吳敦義相當訝異；黨中央也立即派員前往協助基隆市黨部，也會適度關心。但光只訝異、派員夠嗎？決策核心如此穿皮鞋處理問題的心態，如何能及時因應當前瞬息萬變的資訊傳播環境？

不過話說回頭，黨中央的輕忽怠慢是一回事，所有參與提名同志能不能拋卻個人算計又是一回事。內鬥內行的老問題不解，就算改全民調為黨員投票又怎樣？就連全黨一心對外猶未必能勝選，藉著民調烏龍把黨中央給鬥臭鬥垮又有何意義？

直言之，基隆提名烏龍的嚴重性，等同是在白粥裡被拉了老鼠屎，絕不是「撈起來就算」那麼簡單；更且不要忘了，掌廚者的能力也已跟著被打了大問號，若不能痛下決心整飭廚房紀律並盡速好好重煮一鍋白粥釋疑，又如何期待老顧客會再上門？

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