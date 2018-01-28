葛永光曾申請中山獎學金 救國團：家境清寒

2018-01-28 15:25 中央社 台北28日電



救國團今天表示，救國團主任葛永光求學時期家境清寒，讀書生活均須自行打點，藉考上競爭激烈的中山獎學金，才得以赴美求學，求學期間並未交付任何特別任務。

自由時報報導，國民黨日前向黨產會申請動支1600萬元，要支付中山獎學金發放，遭黨產會質疑，中山獎學金只限國民黨籍人士才能領，當年部分留學生還在海外肩負「特殊任務」。據了解，黨產會在本月底前仍暫不同意予以解凍，而救國團主任葛永光也曾領過中山獎學金，他在赴美深造前，也獲得救國團4000元的助學貸款。

對此，救國團今天發出聲明表示，救國團為照顧清寒或遭遇急難學生，早期已故總統蔣經國（曾任救國團主任）即指示設立工讀服務與獎助學金措施，其中獎助學金中的「急難助學貸款」目的在幫助高中以上在校學生，解決如家庭出現經濟狀況、遭遇重大變故，或本人罹患重病等困境，助其順利完成學業，需要的同學可依相關資格與規定申請。

救國團說，主任葛永光在民國65年(時年22歲)於台大就學時因家境清寒，必須自行籌措學費及生活費，乃向救國團申請「急難助學貸款」新台幣4000元。

救國團說，葛永光學成返國服務後飲水思源，除以第一筆薪資償還貸款，並另捐贈6000元做為「急難助學貸款」基金，以幫助更多需要幫助的青年學子。另救國團於106年邀聘葛永光擔任主任，為盼借重其經驗才能，協助處理當前困境。

救國團強調，葛永光求學時期家境清寒，讀書生活均須自行打點，藉考上競爭激烈的中山獎學金，才得以追求理想赴美求學，對國家心存無比感念。

救國團說，中山獎學金雖是國民黨主辦，但是為國育才，得獎者也為各黨所用，大家都是在不同崗位上為國為民服務。

救國團也強調，葛永光留學期間，國民黨並未交付任何特別任務，但在行有餘力時，都自動參與同學會活動，協助照顧和服務海外學子，讓大家能在需要時，有同學會能提供援手。