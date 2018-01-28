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民調烏龍大翻盤！ 宋瑋莉取代謝立功參選基隆市長

讓年輕人敢生 陳亭妃：訓練公護、月嫂、保母

2018-01-28 15:08聯合報 記者吳政修╱即時報導

爭取民進黨下屆台南市長提名的立委陳亭妃，為了解決年輕人不敢生孩子的問題，請益社福專家、副教授卓春英，認為應從訓練公護、保母、月嫂著手，既可讓供需失衡的狀況解套，又能提供中年婦女就業機會，將來入主市府將加以推行。

陳亭妃日前向卓春英請益，如何讓年輕夫婦敢生小孩，政府政策扮演非常重要的角色。卓春英認為，公托再多也不符實需，年輕夫婦不敢生孩子應從訓練「月嫂」、「保母」著手解決。

月嫂是訓練一批專業的月嫂，到府為坐月子的婦女朋友燉煮月子餐，這可以為年輕家庭省下大筆費用。

保母則從社區挑出適合的人選，藉由周延的訓練取得證照，年輕父母就近將嬰幼兒托付給社區保母，除了不用擠公托窄門之外，也因鄰近住家，不會影響到工作。

陳亭妃表示，卓春英還建議適當引進公共護士，及妥為運用現有的學校護士，讓她們發揮所長，在婦女懷孕期間，可以由公護前往指導產前衛生護理工作，讓缺乏經驗的年輕婦女得以獲益，提升她們懷孕、生產期間應注意事項的常識。

陳亭妃說，用心傾聽專家托嬰政策，認為相關建議很值得納入未來市政施政核心，尤其藉由公護、月嫂、保母的訓練，若能貫徹、落實、健全婦女的生育照護制度，這項政策無異是年輕夫妻的「守護神」，應可大大紓緩年輕夫妻不敢生育的壓力。

立委陳亭妃（右）與小朋友打成一片。圖/陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃（右）與小朋友打成一片。圖/陳亭妃服務處提供
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保母陳亭妃生育

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