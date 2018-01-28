讓年輕人敢生 陳亭妃：訓練公護、月嫂、保母

2018-01-28 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



爭取民進黨下屆台南市長提名的立委陳亭妃，為了解決年輕人不敢生孩子的問題，請益社福專家、副教授卓春英，認為應從訓練公護、保母、月嫂著手，既可讓供需失衡的狀況解套，又能提供中年婦女就業機會，將來入主市府將加以推行。

陳亭妃日前向卓春英請益，如何讓年輕夫婦敢生小孩，政府政策扮演非常重要的角色。卓春英認為，公托再多也不符實需，年輕夫婦不敢生孩子應從訓練「月嫂」、「保母」著手解決。

月嫂是訓練一批專業的月嫂，到府為坐月子的婦女朋友燉煮月子餐，這可以為年輕家庭省下大筆費用。

保母則從社區挑出適合的人選，藉由周延的訓練取得證照，年輕父母就近將嬰幼兒托付給社區保母，除了不用擠公托窄門之外，也因鄰近住家，不會影響到工作。

陳亭妃表示，卓春英還建議適當引進公共護士，及妥為運用現有的學校護士，讓她們發揮所長，在婦女懷孕期間，可以由公護前往指導產前衛生護理工作，讓缺乏經驗的年輕婦女得以獲益，提升她們懷孕、生產期間應注意事項的常識。