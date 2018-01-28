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民調烏龍大翻盤！ 宋瑋莉取代謝立功參選基隆市長

總預算案拚30日三讀 將表決320案

2018-01-28 15:01中央社 台北28日電

民進黨團總召柯建銘今天說，明天將開始處理107年度中央政府總預算案，有320個案子要進行表決，30日應該可處理完；國民黨團表示，保留了94案，展現對預算的堅持與表態。

對於107年度中央政府總預算案，立法院長蘇嘉全26日時表示，朝野協商共識刪減額度不低於106年度的新台幣240億元，預計29日上午10時宣讀有共識部分後，接續處理保留案，經發言後表決，應會在29日、30日順利三讀。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天告訴中央社記者，明天立法院將開始表決各黨的保留案，共320案，預計將分2天處理，1天處理4個委員會的案子，因此應該可以在30日處理完畢。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀向中央社記者表示，接下來2天的表決議案，國民黨團只保留94案，展現黨團對於預算的堅持與表態。希望透過一次次的表決，展現在野黨監督的意志與理念，以及提醒執政黨應該要做得更好。

時代力量立法院黨團總召徐永明則表示，時代力量保留了約195個案子，針對立法院各委員會，都有重點的案子。在通案的部分，針對年終慰問金，時代力量希望能有落日條款，若有關落日條款的主決議能獲得支持，那相關的預算案就可撤案。

徐永明說，也針對矯正署也提了100多個案子，主要是關於矯正署假釋浮濫以及貪污法官的問題，矯正署前來說明，卻有資料不實的問題，所以無法接受，因此提出了一個主決議追究這責任，以及要求公佈在假釋過程中，政治關說的名單，若主決議通過，矯正署的案子就會撤。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，經過調節後，親民黨團剩下近30個案子要送入院會表決，站在親民黨的立場，就是該刪的刪、該給的給。

立法院時代力量親民黨

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