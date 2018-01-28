影╱蔣萬安慢工許淑華快準 藍委揮毫好緊張

2018-01-28 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



立院國民黨透明新連線青壯世代平日問政被譽男女戰神，今天齊聚台中豐原慈濟宮廣場寫春聯，個個超人氣，一旁廟東小吃的攤商也放下生意趕來合照，藍營立委變人形立牌，粉絲爭相合照。

慈濟宮今天一早人氣搶搶滾，立委江啟臣邀「透明新連線」的顏寬恒、蔣萬安、李彥秀、許淑華、楊鎮浯等人一起現場揮毫，趣味橫生。江啟臣說行程多，昨晚11點才拿筆趕快練，練到「可以見人」才停筆。

多位立委幾乎是當眾揮毫初登場，個個都喊緊張，豐原葫蘆墩書法協會的成員在場安慰「嘸免驚啦」，6人一字排開，站著提筆馬上見真章。

金門立委楊鎮浯寫「啟運旺來」四字一氣呵成，運筆流暢沒兩分鐘就完成。站在一旁的許淑華也不遑多讓，她是南投跆拳道協會理事長，雖沒練過武但看過一些動作，發揮跆拳道快準精神，沒兩下也寫好四個字。

台中立委顏寬恒說他一聽到要當場書法，頭皮有點發麻，今天仍打鴨子上架寫書法，觀眾說：字體清秀與他的身材不太搭。台北立委李彥秀低頭振筆，神情認真。

蔣萬安每一筆都下得謹慎，速度極慢，楊鎮浯第一個寫完，蔣萬安還沒學完第一個字。眾人都是一次ok。