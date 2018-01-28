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立委選區重劃角力 中選會：正形成共識

2018-01-28 00:16聯合報 記者丘采薇／台北報導

立委名額分配及選區重劃，新竹縣長邱鏡淳要求中選會分配應合理化。 圖／聯合報系資料...
立委名額分配及選區重劃，新竹縣長邱鏡淳要求中選會分配應合理化。 圖／聯合報系資料照片
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中選會二月一日將討論第十屆立委名額分配及選區重劃，由於事關立委席次增減，各縣市角力不斷。中選會副主委陳朝建昨天表示，會將建議案送請立法院同意，最後決定權在國會。

選舉罷免法」規定，中選會每十年應檢討一次選區劃分，並以去年十一月底人口數字當做計算基準。但因計算公式可依一九九九年第四屆立委選舉採用的「漢彌爾頓法」或第七屆的「一席保障」加「漢彌爾頓法」，造成各縣市爭論不休。

因為若第七屆立委選舉計算公式試算，台南市、新竹縣的區域立委都將增一席，但高雄市、屏東縣減少一席，偏偏高雄市及屏東市都是民進黨大本營，引發自家人反彈，形成一場立委席次保衛戰。但若以第四屆公式計算，桃園市、台中市及台南市可望各增一席，南投縣、嘉義縣及屏東縣則各減一席立委。

此外，民進黨立委陳其邁已提出「選舉罷免法」修正草案，明定席次分配公式以第四屆立委公式計算。

據悉，各縣市要角日前陸續拜會中選會，「關心」下屆立委名額分配。陳朝建指出，日前開會，地方對兩種方案意見都有，本周開會將會有更深入討論，希望能在當天形成共識，若有必要，中選會也將針對此事再次舉辦公聽會。

陳朝建表示，日前開會，大家對兩種方案意見都有，本周開會將會有更深入討論，任何可能都有，「共識正在形成中。」由於先前曾在北、中、南各地舉辦公聽會，若有需要，會再次舉辦，廣納各界意見。

中選會選舉民進黨

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