王金平重提「九月政爭」羅智強po王柯通訊全文

2018-01-27 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院前院長王金平。聯合報系記者王昭月／攝影 分享 facebook 立法院前院長王金平今以好友身份，出席已故國立金門大學名譽校長楊忠禮博士追思會，提及2013年台灣發生「九月政爭」，當時人在馬來西亞的他遭遇一生最大的「橫逆」，楊忠禮陪伴他5天，給予最大的關懷和協助，讓他最終順利度過難關，患難見真情讓人永難忘懷。總統府前副秘書長羅智強在臉書po出當時特偵組監聽到王金平與柯建銘的通話全文，表示「不信真理盡成灰，時間站在道理這一邊！」

王金平致詞時提到，2013年9月6日他與家人赴馬來西亞為小女兒主辦婚禮，楊忠禮在百忙之中一路相陪5天之久。這時正好發生他一生中最突兀的事件，就是所謂的「九月政爭」。時任國民黨主席馬英九趁他人不在台灣，準備撤銷他的黨籍，進而讓他失去立委資格，此事讓他在大喜中遭遇驟然來到的橫逆。當時楊忠禮十分心急、關切，不斷給予安慰和鼓勵，最終協助他順利度過難關，繼續擔任立法院長直到卸任為止，這份患難中的真情讓人難以忘懷，這輩子也很難還了。

羅智強在臉書表示，看到這個新聞，只想貼一份曠古的歷史文件，幫助王金平委員「回憶」一下，他不信真理盡成灰，時間站在道理這一邊。

2013年6月28日（王金平打給柯建銘）

王：喂，要找你都沒人。

柯：我靜音啦，我下午有開了。

王：這樣啦，那個「阿煌」（指陳守煌）有打電話來了。

柯：怎樣？

王：他是跟我說那個女孩（指承辦檢察官）姓林，林秀濤(音同「桃」)，他說他是勇伯（指曾勇夫）啊的人啦。

柯：喔！勇伯啊的人喔！

王：所以他叫我跟勇伯啊說。

柯：（不清楚）

王：沒啦，我已經跟勇伯說完了。

柯：他怎麼說？

王：他說好啦，他會盡力，他會弄。

柯：勇伯要處理沒？

王：勇伯要處理。

柯：沒問題吧？

王：不知道，就讓他處理。他就說他要處理啊。

柯：好好好。謝謝。

王：就讓你知道一下，今天就是要跟你說這個，你電話都沒有聽哩。

柯：我轉靜音忘記了。

王：我以為你在賺錢哩，好啦，今天沒，好啦，知道了吼。

柯：好啦，謝謝。

2013年6月29日（王金平打給柯建銘）

柯：喂。

王：（年輕男子聲音，不清楚）

柯：喂。

王：（不清楚，疑似叫柯外號某某）

柯：對。剛離開，要先走了。你先走了喔？

王：你有來嗎？你有來這裡嗎？

柯：我剛離開。你在那裡？

王：我離開後，要另外休息。我跟你說，剛才那個人在那邊你有看到嗎？

柯：啥？

王：伯啊，就勇伯啦那一個伯仔那一個。

柯：你說那一個？

王：勇伯啊。勇伯啊。

柯：我沒遇到，我剛離開。

王：他跟我說ＯＫ了。

柯：好好。謝謝。

王：好好。