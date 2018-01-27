親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統推動社宅
黑心蛋風暴延燒
藍綠各黨拚選戰
空汙減量有感？
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

「阿兵哥都塞紙條偷偷追我們！」前金馬小姐憶當年

婦聯會鷹派若掌三分之一票數 行政契約簽不成

2018-01-27 14:20中央社 台北27日電

婦聯會主委雷倩。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
婦聯會主委雷倩。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
分享

中華民國婦女聯合會31日開會決定是否與內政部、黨產會簽行政契約，婦聯會主任委員雷倩形容目前局勢「山雨欲來」；依規定，婦聯會內鷹派只要掌握1/3票數，行政契約就簽不成。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。

三方協商的行政契約文本已大致抵定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。

知情人士表示，有一派人認為，協商前提是政府要講清楚婦聯會不是中國國民黨附隨組織，如果不是，政府怎還能以行政契約要求人民團體處分財產？前婦聯會主任委員辜嚴倬雲立場很清楚，反對不清不楚的和解。

知情人士說，與「協商派」相比，這一派人反對簽行政契約，且黨產會無法保證以後成立的促進轉型正義委員會不查婦聯會，到底簽的好處在哪？政府如果以不簽行政契約就認定為附隨組織方式恐嚇，不如讓法院判定。

代表婦聯會簽署備忘錄的雷倩今天在社群網站臉書（facebook）發文指出，31日臨時會員代表大會山雨欲來，結果難以預料。黨產會已明確指出，31日簽署行政契約決議未過，黨產會將以最快速度開會認定婦聯會為國民黨附隨組織，財產未經許可不得動用。

「這是我從去年10月26日進入有如圍城的婦聯會以來，最擔心的一次」，她說，她召集全體同仁說明最新發展，請求大家無論形勢如何險峻，「守城的我們一定要以最專業、最符合婦聯會格調的表現，開好臨時會員大會」。

一名2、3週前受辜嚴倬雲委託進婦聯會協助的律師受訪表示，依人民團體法規定，人民團體要處分財產要經會員（會員代表）大會決議，且會議至少要會員（會員代表）過半數出席，出席者須超過2/3以上同意才通過，只要出席者1/3不同意，行政契約就簽不了。

人團法規定，人民團體會員（會員代表）大會決議，應有會員（會員代表）過半數出席，出席人數過半數或較多數同意，但財產處分事項，須有出席人數2/3以上同意。

雷倩表示，有人質疑，為何她接手短短5天即簽署備忘錄？其實質疑的人非常清楚，這是去年2月到3月、7月到12月兩階段協商結果，她努力的目標是保護婦聯會組織不被解散清算、會務不致完全停擺、同仁不受政府壓迫。

面對內部「鷹派」勢力，婦聯會是否簽了備忘錄又反悔？知情人士說，這就像政府代表簽了海峽兩岸服務貿易協議後，立法院也要審議。

婦聯會黨產雷倩

相關新聞

馬英九的「狗年旺旺」逾萬人討 羅智強：我也很想要啊

2018-01-27 15:44

綠立院黨團幹部改選 何欣純、莊瑞雄角逐幹事長

2018-01-27 15:58

不只我國國旗 美領務局官網撤下所有國家國旗

2018-01-27 12:55

柯文哲訪歐 要學「社會主義民主」

2018-01-27 12:47

規劃8年內辦20萬戶社宅 住都中心條例拚三讀

2018-01-27 12:45

抱著邱垂貞外孫 蔡總統與邱義仁都融化了

2018-01-27 12:36

駐泰處5大創新 推新南向促進台泰關係

2018-01-27 11:53

陳俊賢接領務局長 先提升士氣檢視SOP

2018-01-27 11:04

紅白帖跑好跑滿 綠有杯水傳奇 藍「送輓聯都輸人」

2018-01-27 09:00

要和段宜康談？柯文哲：沒有啦，誰理他！

2018-01-27 08:04

馬英九非正式春聯「狗年旺旺」 兩岸三地網友都想要

2018-01-27 07:38

黨產會下周恐開鍘婦聯會 雷倩：堅守圍城

2018-01-27 02:38

黨產會：婦聯會若沒簽行政契約 將凍結財產

2018-01-27 00:17

新聞眼／婦聯會已到關鍵時刻

2018-01-27 00:17

回應官網撤旗 國務院：台灣續享美強力支持

2018-01-27 00:17

蔡英文一番闡述 林濁水：還有什麼不是「台灣價值」？

2018-01-26 22:11

美政府官網移除我國旗頻傳 外交部：持續交涉中

2018-01-26 20:26

影／柯答「台灣價值」考卷？蔡反問申請公宅了嗎?

2018-01-26 18:24

盲從一窩蜂…你知道這才是臺灣文化價值嗎？

2018-01-26 16:47

蔡令怡募婦聯會委託書要推翻行政契約 吳敦義：沒這事

2018-01-26 15:01

總預算案拚30日三讀 擬至少刪240億元

2018-01-26 13:52

展現台灣價值 姚文智主張舉辦台灣博覽會

2018-01-26 13:38

美官網撤我國旗 總統府：美國是台灣在國際最重要盟友

2018-01-26 13:14

總預算審議立院卡關 國民黨1月薪資與財務再陷困境

2018-01-26 12:57

柯段互嗆後誰求見面?許淑華：段宜康從沒要見柯P

2018-01-26 12:15

北市府發言人劉奕霆：柯P未指示與段會面

2018-01-26 11:37
看更多

熱門文章

台灣雲峰飛彈射程涵蓋北京 專家：技術獨步武林

2018-01-27 08:30

馬英九非正式春聯「狗年旺旺」 兩岸三地網友都想要

2018-01-27 07:38

海陸近千人著重裝 5天要行軍210公里

2018-01-26 16:57

蔡英文一番闡述 林濁水：還有什麼不是「台灣價值」？

2018-01-26 22:11

藍營兩個女人的戰爭 黃敏惠宣布角逐嘉義市長

2018-01-27 11:31

LINE露餡…萇記賣發霉、長蟲蛋 大廠也中鏢

2018-01-26 23:51

紅白帖跑好跑滿 綠有杯水傳奇 藍「送輓聯都輸人」

2018-01-27 09:00

黨產會下周恐開鍘婦聯會 雷倩：堅守圍城

2018-01-27 02:38

要和段宜康談？柯文哲：沒有啦，誰理他！

2018-01-27 08:04

為何拖逾月未爆？ 「問題出在萇記說謊」

2018-01-26 23:56

除非主管請客 縣市政府尾牙春酒「省」了

2018-01-26 23:48

新「站」神蔣萬安挺盧秀燕 與顏寬恒沙鹿掃街

2018-01-27 13:04

抱著邱垂貞外孫 蔡總統與邱義仁都融化了

2018-01-27 12:36

美政府官網移除我國旗頻傳 外交部：持續交涉中

2018-01-26 20:26

影／柯答「台灣價值」考卷？蔡反問申請公宅了嗎?

2018-01-26 18:24

海陸恢復長行軍 5天重裝走210公里

2018-01-26 23:14

黃敏惠表態參選 蕭淑麗：尊重，嘉市需一個新市長

2018-01-27 12:12

專家怎麼看／液蛋風暴 遊走法律邊緣

2018-01-27 00:07

新聞眼／婦聯會已到關鍵時刻

2018-01-27 00:17

蔡總統肯定馬英九 補助健康公宅

2018-01-27 00:32

支持脫黨參選者？ 張花冠：支持民進黨的張明達

2018-01-26 23:44

回應官網撤旗 國務院：台灣續享美強力支持

2018-01-27 00:17

蔡總統拚社宅允3支持 點名北北桃優先落實

2018-01-27 00:32

游錫堃：不選新北市長 讓年輕人有機會參選

2018-01-26 20:03

觀察站／台灣價值新解 柯綠心結有解？

2018-01-27 00:32

3人表態選嘉義市長 吳敦義：民調產生人選

2018-01-27 13:45

國民黨嘉義市長選戰白熱化 黨員憂派系難整合

2018-01-27 12:36

黨產會：婦聯會若沒簽行政契約 將凍結財產

2018-01-27 00:17

選舉看板「三點」不露避違規 候選人「問候」過招

2018-01-27 11:24

為何罰不怕？「吹哨者」緊盯 仍不敵貪字

2018-01-27 00:01

賴揆對她有意見？ 陳亭妃：選舉操作

2018-01-26 23:50

破損、發霉還製成液蛋 專家：政府尚未訂標準

2018-01-26 21:21

婦聯會鷹派若掌三分之一票數 行政契約簽不成

2018-01-27 14:20

「張雅屏條款」 國民黨要求年底競選文宣要律師審核

2018-01-27 11:23

紐約時報旅展 我推10大魅力島嶼之旅吸北美客

2018-01-27 13:22

周錫瑋28日宣布參選 侯友宜：祝福他給予加油

2018-01-27 11:41

4年2萬戶跳票 柯文哲：拚公宅滿難的

2018-01-26 23:42

馬英九的「狗年旺旺」逾萬人討 羅智強：我也很想要啊

2018-01-27 15:44

訴求同志家庭也是家庭 同婚團體登廣告

2018-01-26 21:46

與柯文哲同台 蔡英文：居住權利 也是台灣價值

2018-01-27 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top