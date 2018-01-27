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柯文哲訪歐 要學「社會主義民主」

2018-01-27 12:47聯合晚報 記者鄭超文楊正海／綜合報導

台北市長柯文哲（中）上午率團出訪歐洲，此行只有童仲彥（右）等三位議員隨行。 記者...
台北市長柯文哲（中）上午率團出訪歐洲，此行只有童仲彥（右）等三位議員隨行。 記者鄭超文／攝影
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台北市長柯文哲清晨率團搭乘長榮航空班機出發前往歐洲訪問，登機前在桃園機場被媒體問到「台灣價值」時，柯文哲表示，自己和蔡英文總統本來互信基礎就不錯，也認同「台灣價值」中，照顧年輕人，讓人民過更好一點的生活的想法，認為這應該是政治的基本條件。

演講稿還在寫

對於此行訪歐的目的，柯文哲明確表示，西歐與北歐偏向「社會主義式」的民主，是台灣更好的學習對象，主要是前總統李登輝「讓台灣走向不能回頭的民主」後，台灣要像新加坡一樣不太可能，因此只能走向歐美的西方式民主，但美國是資本主義式的民主，不一定適合台灣。此外，台灣長期以來「唯美適從」，但是以世界的政治版圖來看，歐洲力量並不亞於美國，因此台灣對歐洲應該花更大的心力去連結，這也是要前往歐盟訪問，並發表演講的因素。至於到歐洲議會演講內容，是否會談論到「台灣價值」，柯文哲笑著說，老實講，演講稿還在寫，在飛機上再想一下。

童仲彥等議員隨行

另外，此行只有市議員徐世勳、童仲彥及陳建銘與市府一同出訪，沒有藍、綠兩黨的議員隨行，柯淡淡地說，這是抽籤的結果，大家要忙選舉吧？出訪的陳建銘則說，市長光環沒有消退，目前兩黨都在忙黨內初選，議員有選舉壓力，所以無法成行，等到選戰後期局勢明朗後，還是會有「西瓜倚大邊」的效應，到時候議員們都會圍在市長旁邊。

市政府團隊此次將前往考察荷蘭、比利時、波蘭與土耳其，針對都市更新、公共住宅、智慧城市、綠色運輸、循環經濟、居家醫療、新創產業等市政議題進行討論，市長並預計在布魯塞爾歐洲議會議員沙龍發表演說。

拜訪姊妹市華沙

柯說，華沙市是台北市姊妹市，已太久沒有台北市長去，這次將拜訪前總統華勒沙，他是台灣的老朋友，曾帶領波蘭對抗蘇聯，走向民主，經驗有可取之處。

至於土耳其方面，由於土耳其政府曾派員來洽談，希望在大台北地區蓋清真寺，柯文哲主張，不要用「清真寺」，用「回教文化中心」的名義來蓋，可能比較容易。

行程遭陸打壓？柯：還好

對於土耳其有部分行程尚未確定，媒體追問是否受到中國大陸的壓力，柯樂觀地表示，這個還好，主要是對方要派誰來談，他們也還在「喬」。

柯文哲土耳其選舉

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