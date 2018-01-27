不只我國國旗 美領務局官網撤下所有國家國旗

2018-01-27 12:55 聯合晚報 國際中心╱綜合報導



美國國務院、領事事務局、貿易代表署（USTR）官網陸續移除中華民國國旗圖案，引起關切；26日再上領務局官網，未將中華民國國旗圖案放回台灣頁面，但已將所有國家與地區的國旗圖案移除。

不過，國務院與貿易代表署官網，大陸、日本等國頁面有國旗，台灣頁面卻仍然沒有國旗圖案。

國務院官網去年9月改版後，其台灣頁面的中華民國國旗圖案消失不見，之後領務局、貿易代表署官網也發生同樣情況；日前領務局的台灣頁面移除我國旗後，還留下一個白色長方形框，現在長方形框也移除。

國務院發言人諾爾特25日在華府外籍記者中心被問及此事時表示，美方對台政策不變，仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

諾爾特指出，美方認為台灣是重要夥伴、民主成功故事，也是對世界有益的一股力量；台灣與美國共享價值，贏得美方尊重，持續享有美國的強力支持。

不過，諾爾特並未回答為何國務院、貿易代表署官網移除中華民國國旗圖案，也未承諾會將國旗圖案放回網頁。

美國領務局本月中公布最新國外旅遊安全等級，並更新安全資訊形式，台灣列為第1級的「行使一般安全措施（Exercise Normal Precautions）」；領務局如今再更改網站內容，移除所有國家和地區的國旗圖案，尚不知是否為台美交涉後的調整。