駐泰處5大創新 推新南向促進台泰關係

2018-01-27 11:53 中央社 曼谷27日專電



中華民國駐泰國代表童振源。 聯合報系資料照 分享 facebook 去年7月上任的駐泰國代表童振源，除了積極推動政務並推出多項創新作法，包括外交工作數位化、資源整合平台化、官民合作等，以推動新南向政策，促進台泰實質夥伴關係。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處發布新聞稿指出，在外交工作數位化方面，童振源上任後立即推出急難救助的通訊軟體Line帳號Taiwan119，提供國人旅泰迅速、免費、便利與安心的急難救助專線服務。

駐泰代表處去年10月推出台泰雙向投資服務Line帳號TaiwanFDI，同步服務台灣企業與泰商雙向投資諮詢，並將服務範圍擴大為諮詢、交流、考察、媒合到促進投資台灣等5大項目，今年初再增加協助台商技術升級的服務。

資源整合平台化方面，駐泰代表處與泰國台商總會合作成立台灣高科技中心，邀請台灣專家到泰國演講，協助台商升級與轉型，並促進與泰國產官研學的交流與合作。

政府民間合作雙贏方面，駐泰代表處與台灣業者合作，在去年國慶酒會上行銷台灣虛擬實境（VirtualReality）高科技產品。此外，駐泰處與台灣企業合作，協助他們在臉書粉絲頁上行銷產品與服務，包括啟動以中泰文進行台泰天氣預報，進而吸引更多臉友成為粉絲，擴大宣傳效果。

在服務台商需求導向的領域方面，駐泰代表處彙整台商需要人才培育需求，提供台灣的大學開發訓練課程；彙整台商技術需求，提供台灣技術法人的技術升級服務。

創新改革與活絡資源方面，整合民間提供的免費數位資源，增加駐泰處對於泰北華校的教育援助，解決偏鄉華校師資短缺與增加學生學習中文的興趣。

未來，駐泰處將推出台泰雙向教育交流平台、台泰人才平台、台商健康諮詢服務與台灣觀光服務平台，期待能嘉惠更多泰國台商與促進台灣產業發展，並致力於打造新型態的台泰實質發展夥伴關係。