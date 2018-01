黨產會下周恐開鍘婦聯會 雷倩:堅守圍城

2018-01-27 聯合報



婦聯會下周將召開會員大會決定是否和內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約,近日卻傳出婦聯會內部有不同意見,簽署行政契約可能生變。黨產會昨天強調,若簽署行政契約翻盤,不排除立刻加開臨時委員會,認定婦聯會為國民黨的附隨組織。婦聯會主委雷倩強調,她們一定要以最專業、最符合婦聯會格調的表現,開好下周三的臨時會員大會。如果最終結果是被認定為附隨組織,面臨財產凍結、會務停擺、甚至被解散的命運,她也會盡全力保護同仁,請大家務必一同站立到最後一刻。

雷倩深夜透過臉書發表心境,坦言這是她「自從10月26日進入有如圍城的婦聯會以來,最擔心的一次。」她昨天趕回婦聯會裡召集全體同仁說明最新發展,並請求大家無論形勢如何險峻,「守城的我們一定要以最專業、最符合婦聯會格調的表現,開好下週三的臨時會員大會。」

雷倩指出,目前的景況和去年底非常相像。12月13日,內政部林司長偕協商窗口,到會裡傳達內政部已經與婦聯會協商數月,不容婦聯會再事拖延的立場。當天給了兩個最後通牒:一、在12月20日前,要有能做決定的人出來和內政部及黨產會協商,期限後就會撤主任委員;二、撤主委之外,黨產會亦會在12月26日的例會認定婦聯會為附隨組織。

雷倩說,當時前法務部長葉金鳳已被指派為副主委,潘常委主張捐婦聯會的全部財產換取政府不介入旗下的四個基金會,雖然大家看法不盡相同,常委會最終同意由她們代表提出(即所謂全捐方案)。當天第一次協商內政部接受全捐,但仍堅持派三分之一董事進入四大基金會(即所謂公共監督),我方自然不肯同意。下午緊急會議後傍晚再由代表回內政部提出對案,談判數小時最終破局。

雷倩表示,她在葉金鳳被指派的第一時間立即將代理主持會議與督導協商的工作交出,回歸一般常委的角色,所以12月20日傍晚依計畫出國。詎料22日接到會裡電話,內政部當天下午竟已將撤免婦聯會正副主委的公文送達,她立即更改行程,趕回台灣共商大計。24日下午她到得晚了些,會議已經開始,在場的除7名(包含她)常委外,還有2名原協商律師,及新加入的3名律師。

有外部人士質疑,為何要匆匆改選?雷倩解釋,當天常委會所面對的,是第一個最後通牒已經實現,要不要賭第二個(兩天後被認定為附隨組織)不會發生?而下周三,會員們必須再度面對這一個選擇。

也有人質疑,為何接手短短5天即簽署備忘錄?雷倩說,其實質疑的人非常清楚,這是由去年2月至3月、7月至12月分兩階段長達6個月的協商結果,過程中條文修正及內部協調高達十數次,內政部並在最後階段釋出一定善意,同意數項我方力爭的條件。

雷倩強調,自她進入常委會起,努力的目標便是保護婦聯會組織不被解散清算、會務不致完全停擺、同仁不受政府壓迫。1943年蔣宋美齡赴美國國會演說求援,會後以「The Lord helps those who help themselves.」 讓羅斯福總統迅速增援。中華民國退出聯合國時,蔣公以「莊敬自強、處變不驚、慎謀能斷」教導勉勵國人同舟共濟。相信在圍城中的婦聯會同仁們,必定會秉持此二信念,堅守崗位直到最後一刻。